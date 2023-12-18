اتفاقية بين شركة سانوفى مصر وجيبتو فارما لتوطين صناعة المستحضر الدوائي (بلافيكس®)

وقعت شركتا سانوفى ايجيبت وجيبتو فارما اتفاقية لتوطين إنتاج عقار بلافيكس® وسيتم التصنيع "بمدينة الدواء جيبتو فارما.

يأتي ذلك فى اطار توجه الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية والنهوض بقطاع صناعة الدواء فى مصر لما يمثله من أهمية لخدمة المواطن المصرى .

وقع على الاتفاقية كل من الدكتور أحمد رؤوف ممثلاً عن شركة سانوفي، والدكتور عمرو ممدوح ممثلاً عن مدينة الدواء جيبتو فارما بحضور كل من الاستاذ الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية ، الاستاذ الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

وأوضح الدكتور عمرو ممدوح رئيس مدينة الدواء المصرية جيبتو فارما أن مدينة الدواء هي مشروع قومى تم إنشاؤه كرؤية للقيادة السياسية في تمكين المريض المصرى من الحصول على دواء آمن وبسعر مناسب وأن أحد أهدافه الاستراتيجية هو أن تكون مصر مركزاً اقليمياً لجذب الشركات العالميه للتصنيع المشترك وتوطين صناعة الدواء والتصدير.

وأعرب عن سعادته بالشراكة مع شركة سانوفي مصر لتوطين أحد أهم الأدوية بلافكس® لمرضى القلب وسوف يتم تصنيعه محلياً، وابدي رغبته في أن يمتد هذا التعاون مع سانوفي إلى مستحضرات جديدة أخري.

وأوضح ان هذا الاتفاق يأتي تأكيداً لثقة الشركات العالمية في الامكانيات الفنية والتقنية والبشرية لجــبتو فارما وأن مدينة الدواء في الفترة الاخيرة ابرمت عقودا مماثلة مع اربع شركات عالمية مما يشجع علي الاستثمار في هذا المجال لخدمة المريض المصري الذي هو محور اهتمام القيادة السياسية".

وتعليقًا على هذه الشراكة قال الدكتور أحمد رؤوف، رئيس مجلس إدارة شركة سانوفي مصر و العضو المنتدب "تؤكد هذه الاتفاقية التزام شركة سانوفي مصر تجاه المرضى واحتياجات الصحه العامه في مصر من خلال تعزيز الإنتاج المحلي للأدوية الأساسية وكذلك التعاون مع شركاء الصناعة المتميزين، نهدف إلى المساهمة بشكل ايجابي دائم في نظام الرعاية الصحية.

بينما نقوم بتوطين تصنيع مستحضر بلافيكس® نأمل بذلك في زيادة اجمالى الانتاج المحلى لمنتجات سانوفي فى مصر.

وهذا يؤكد على التزامنا تجاه خدمة المرضى والمجتمعات التى نعمل بها ويعد أيضًا دليلا على التأثير الاجتماعي الأوسع لشركة سانوفي لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر صحة للجميع .

ومن جانبه أشار الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار الرؤية المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030، التي انطلقت برؤية ثاقبة ودعم من القيادة السياسية بالاهتمام بالقطاع الدوائي في مصر، وإعطاء الإشارة للبدء في توطين وتعميق توطين مستحضرات طبية عالية الجودة بسوق الدواء المصري.

وتُتيح توطين وتصنيع مستحضرات شركة سانوفى الفرنسية ذات المستوى العالمي محليا، والتى تُعد خطوة كبيره ومهمة لمساعدة المرضى المصريين في الحصول على تلك الأدوية بشكل أسرع وبجودة عالمية؛ لتوفير نتائج علاجية رفيعة المستوي.

وأكد أن مدينة الدواء المصرية هي استثمار دولة، وأن الهيئة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم اللازمة لمدينة الدواء، سواء فنيا أو إجرائيا، وأن هذه الصناعة الاستراتيجية المهمة تحظى بدعم كافة مؤسسات الدولة، وأن هيئة الدواء تعمل على جعل مصر مركزاً إقليمياً للتصنيع المشترك، وفي مصاف الدول الصناعية القادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير الخارجي.

ومن ناحيته علق الاستاذ الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهوريه للصحة والوقاية – ان مدينة الدواء "جيبتو" ترجمة حقيقية للارادة السياسيه بتوجيهات من الرئيس كى يكون صرحاً ومشروعا عملاقا لصناعة الدواء فى مصر، و هو مصمم على أعلى مستوى من التكنولوجيا للتصنيع و ذلك لتوفير الأدوية الحديثه و أدوية التكنولوجيا الحيويه بالتعاون مع الشركات العالميه ذات الخبرة العميقة فى هذا المجال. و نسعد بزيادة انتاج شركة جيبتو المتميز و الذى يكون جزءاً منه للتصدير كما يعمل ايضا فى هذه الشركه مجموعة كبيره من المتخصصين فى الصناعات الدوائيه انتاجاً و توزيعا. و نشهد اليوم هذا الاتفاق وهو إنتاج احد الأدويه الهامه للمريض المصرى بالتعاون مع شركة سانوفى مصر.

و أكد اللواء طبيب/ بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ان الهيئة لا تدخر جهد لتقديم كافة سبل الدعم للشركات لتوطين الصناعات الطبية و تقديم الحوافز المختلفة لتشجيع المنتج المصرى الأمر الذى ساهم فى تحفيز العديد من الشركات للتوسع فى التصنيع المحلى لتلبية متطلبات خدمات الرعاية الصحية مما انعكس على ترشيد عمليات الاستيراد من الخارج لخدمة المريض المصرى.



نبذة عن مدينة الدواء جيبتو فارما:

أحد أهم المشروعات القومية التي سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالي الجودة وآمن، ويمنع أية ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، وذلك دعمًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين .

تعد مدينة الدواء Gypto pharma » واحدة من أكبر المدن الدوائية الفريدة من نوعها فى المنطقة، حيث تقام على مساحة 180 ألف متر، بطاقة إنتاجية 150مليون عبوة سنويًا، وتضم مصنعين، منهم مصنع الأدوية غير العقيمة والذي يضم 15 خط إنتاج، يتم تصنيع كل الأشكال الصيدلية فيها، من أقراص، وكبسولات، وفورات، ومستحضرات دوائية للشرب، والكريمات، عبر تكنولوجيا تُصنف على اعتبارها الأعلى في العالم

نبذة عن شركة سانوفي:

شركة سانوفي هى شركة عالمية مبتكرة في مجال الرعاية الصحية، يدفعها هدف واحد: نحن نُلاحق تطور العلم لتحسين وتغير حياة الناس.لدينا عبر حوالى 100 دولة فريق مكرس للعمل على تحويل المستحيل الى ممكن من خلال التطبيق العلمى والطبى . نحن نقدم لملايين من الناس حول العالم خيارات علاجية مختلفة و مغيرة للحياة ومبتكرة وأيضا لقاحات للوقاية من الامراض، مع التركيز على تفعيل برامج الاستدامة والمسؤولية المجتمعية كمحور طموحاتنا.