شاهد.. غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة فلومينينسي في كأس العالم للأندية

ينشر “صدى البلد”، صورا من داخل غرفة ملابس النادي الأهلي قبل مواجهة فريق فلومينينسي البرازيلي على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية 2023.

وتظهر الصور أن كل شىء على أهبة الاستعداد قبل انطلاق المباراة.

ويستعد ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لاستقبال مواجهة النادي الأهلي وفلومينينس البرازيل في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2023.

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي .. يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع فريق فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي

تبدأ المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على استاد الملك عبدالله «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

مواجهات الأهلي والفرق البرازيلية

ويعد فريق فلومينينسي خامس فريق برازيلي يلتقي به الأهلي طوال تاريخه بالبطولة، سبق للأهلي اللعب مع انترناسيونال عام 2006، وكورنثيانز عام 2012، وبالميراس عامي 2021 و2022، وفلامنجو نسخة فبراير 2023.

وتفوقت فرق البرازيل على الأهلي خلال أربع مواجهات، بينما تفوق الأهلي في مواجهة واحدة كانت مع بالميراس في 2021، وكانت في مباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، بعدما تعادل الفريقان خلال المباراة بدون أهداف، وتفوق الأهلي 3-2 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، وفاز بالميدالية البرونزية، وكانت هذه المرة الأولى التي تبتعد فيها أندية أمريكا الجنوبية عن منصات التتويج بالميداليات خلال تاريخ مشاركتها بالبطولة.



الأهلي صعد للدور نصف النهائي بعدما تخطي اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-1، أحرز للأهلي علي معلول من ضربة جزاء وحسين الشحات وإمام عاشور، وأحرز كريم بنزيما هدف اتحاد جدة، وتصدى محمد الشناوي لضربة جزاء سددها كريم بنزيما.

مشاركات الأهلي في كأس العالم للأندية

يشارك الأهلي في البطولة للمرة التاسعة في تاريخ البطولة التي تقام للمرة العشرين، وهو ثاني أكثر أندية العالم مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي متصدر القائمة بإحدى عشرة مشاركة، ولعب الأهلي ثلاث وعشرين مباراة وهو أكثر الفرق لعباً في البطولة يليه أوكلاند سيتي بثماني عشرة مباراة.

وخلال مشاركاته الثمانية السابقة وصل الأهلي للدور نصف النهائي خمس مرات، حقق في ثلاث منها 2006، 2021، 2022 المركز الثالث وفاز بالميدالية البرونزية، وفي 2012، وفبراير 2023 احتل المركز الرابع، وهو الفريق الوحيد من خارج أوروبا، الذي صعد لمنصات التتويج بالميداليات ثلاث مرات، بعد فوزه بالميدالية البرونزية في نسخ 2006، 2021، 2022، كما أنه الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية والذي وصل لنصف النهائي 3 مرات متتالية نسخ 2020، 2021، 2022.

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