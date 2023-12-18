عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير العمل مهنئا السيسي: قيادتكم مبعث للأمل في مستقبل أفضل للجمهورية الجديدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بعث حسن شحاتة وزير العمل؛ اليوم الإثنين، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة تجديد ثقة الشعب المصري في الرئيس السيسي؛ وفوزه في الانتخابات الرئاسية.

 

وجاء نصها كالتالي: "يسعدنى وجميع عمال مصر أن أتقدم  لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة راجياً المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة فى الفترة الرئاسية القادمة بمزيد من التوفيق والسداد".

وأكد الوزير خلال البرقية  لرئيس الجمهورية : "أن  الشعب المصرى أحتمى بحكمتكم حينما واجهتم التحديات بكل عزم وإصرار وأرسيتم المشروعات بتفان وإقتدار وإن ما تحقق من إنجازات هو خير شاهد ودليل.                                                           

 

واليوم تأتى قيادتكم لمسيرة الوطن  فى منعطف دقيق من تاريخ الإنسانية لتكون دوماً مبعثاً للأمل فى مستقبل أفضل "للجمهورية الجديدة"، وليؤكد هذا الشعب العظيم عزمه أن تكون المرحلة القادمة فترة بناء شامخ وحصاد.


وقال الوزير في برقيته :" الرئيس  ستظل مواقفكم العظيمة وإنجازاتكم الواضحة رمزاً منيراً فى حاضر ومستقبل هذه الأمة وركيزة جوهرية لتتبوأ مصر مكانتها المرموقة.             حفظكم الله قائداً راعياً للسلام والنماء..إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 انتخابات الرئاسية 2024 تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي حسن شحاتة وزير العمل عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

قبل ساعات من المباراة.. ضربة جديدة للنادي الأهلي قبل لقاء فلومينيسي البرازيلي

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد| شاهد

ترشيحاتنا

بسبب قرار مفاجئ.. قائد الجيش الأوكراني ينتقد زيلينسكي

وزير الكهرباء مهنئا الرئيس السيسي: نجدد عهدنا لكم وللوطن

غضب شعبي عالمي يدفع حلفاء الاحتلال لرفض جرائمه

الأهلي في المونديال| ماذا قال كولر قبل لحظات من مواجهة فلومينينسي

النيابة الإدارية مهنئة الرئيس السيسي: تعبير عن إرادة الشعب الحرة

السفيرة الأمريكية: سنعمل بثبات مع الرئيس السيسي لتحقيق السلام العادل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. كارمن سليمان تستعرض جمالها | شاهد

إطلالة صيفية جريئة.. آمال ماهر تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير| شاهد

سعره خيالي.. حذاء أسماء أبو اليزيد بزفافها يثير ضجة على السوشيال ميديا

لوك جديد.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

فيديو

بقت عروسة.. نجمة "ذا فويس كيدز" تثير الجدل بظهورها النادر |فيديو

رفضت العالمية وحظي كان سيئا.. يسرا تكشف سر حصولها على لقب النجمة المعلبة

سر حبها لكبار السن.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

معركة شرسة.. العالم على مشارف حرب عالمية مع القرود والبعوض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ