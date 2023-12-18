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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رياح عاصفة كادت تدمر طائرة ركاب أرجنتينية | فيديو

صدى البلد

رصد مقطع فيديو تسبب رياح تبلغ سرعتها 100 ميل في الساعة في تحرك طائرة من تلقاء نفسها داخل مطار أرجنتيني واصطدامها بالدرج الذي يصعد عليه المسافرين.  

 

وفقًا لصحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الاثنين، فقد ضربت الرياح القوية مطار ايروبارك خورخي نيوبيري في بوينس آيرس  إثر اجتياح عاصفة شديدة المنطقة.

 

وتحركت طائرة الخطوط الجوية الأرجنتينية Boeing 737-700 عبر المدرج باتجاه الدرج الذي يستخدمه الركاب للصعود إلى الطائرة قبل أن تصطدم به، تم نقل الدرج بسرعة باتجاه المركبات التي يستخدمها عمال المدرج.

وأظهرت اللقطات مقطعا من جناح الطائرة وهو يصطدم بمبنى على المدرج.

سجلت الطائرة  أضرارًا في LV-CAD وتم إلغاء رحلتها التالية المقررة إلى مطار حاكم ميندوزا فرانسيسكو غابرييلي الدولي صباح الأحد أثناء توقفها لإجراء إصلاحات.

وقالت الخطوط الجوية الأرجنتينية في بيان لها: "تفيد تقارير الخطوط الجوية الأرجنتينية أنه بسبب العاصفة القوية التي أثرت بشكل رئيسي على تشغيل Aeroparque، تم إلغاء 100 رحلة جوية حتى الآن، وعانى نفس العدد من التأخير وإعادة الجدولة".

وأضافت الشركة إنها قد تستمر في "إجراء التعديلات أو الإلغاءات خلال بقية اليوم، نتيجة التأثير الناجم عن حالة الطقس في الصباح الباكر، فضلاً عن الإغلاقات المتقطعة للمطارات بسبب النشاط الكهربائي".

تسببت عاصفة كهربائية شديدة ضربت الأرجنتين خلال عطلة نهاية الأسبوع في مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا في البلاد وأوروغواي المجاورة.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية في أوروغواي إن شخصين لقيا حتفهما عندما هبت رياح قوية من الجنوب الشرقي في وقت مبكر من صباح الأحد، وفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني للوكالة.
 

مقطع فيديو طائرة المسافرين مطار

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