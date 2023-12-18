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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الجيش الأردني بشأن الاشتباكات الحدودية

أرشيفية
أرشيفية

أصدر الجيش الأردني، منذ قليل، بيانًا عاجلاً قال فيه إن الاشتباكات الحدودية بين قوات الجيش ومجموعات مسلحة، والتي اندلعت صباح اليوم، لا تزال مستمرة.

 

وقال الجيش الأردني في بيانه: "استمرار الاشتباكات المسلّحة ما بين قوات حرس الحدود الأردنية ومجموعات مسلحة على الحدود الشمالية".

 

وأضاف: "القبض على 9 مهربين كانوا مع المجموعات المسلحة، وضبط صواريخ نوع روكيت لانشر وصواريخ آر بي جي وتدمير سيارة محملة بالمواد المتفجرة و ضبط كميات كبيرة جدًا منها".

 

وصباح اليوم، قال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن إحدى مناطق الحدود الشمالية للمملكة، شهدت في ساعات الفجر الأولى من صباح الاثنين، اشتباكات مسلّحة بين حرس الحدود ومجموعات مسلحة.

وأوضح المصدر ذاته أن الاشتباكات أسفرت عن إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأتوماتيكية والصاروخية.

وأضاف أنه تم طرد المسلحين نحو الداخل السوري، موضحا أن العملية أدت لوقوع عدد من الإصابات بين أفراد حرس الحدود الأردني، وأن حالتهم الصحية بين الخفيفة والمتوسطة.

 

وقال المتحدث إن الأيام الماضية شهدت ارتفاعا في عدد هذه العمليات وتحولها من محاولات عمليات تسلل وتهريب إلى اشتباكات مسلحة، بهدف اجتياز الحدود بالقوة من خلال استهداف قوات حرس الحدود.

وبين المصدر أن هذه الاشتباكات تأتي استمرارا لما تقوم به هذه المجموعات المسلحة منذ أيام والتي أسفرت عن مقتل عدد من المهربين والقبض على أحدهم ومقتل أحد أفراد القوات المسلحة وإصابة آخر.

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة تتابع تحركات هذه المجموعات وما تهدف إليه من محاولات لزعزعة الأمن الوطني وستقوم بكل ما يلزم لردعها وملاحقتها أينما كانت.

 

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