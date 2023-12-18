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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

منى شماخ: فريد زهران خاض كل المعارك السياسية بشرف على مدار تاريخه

فريد زهران
فريد زهران

قالت منى شماخ أمين إعلام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والمنسق الإعلامي للحملة الانتخابية لفريد زهران، إن المرشح الرئاسي السابق فريد زهران خاض كل المعارك السياسية بشرف على مدار تاريخه.

 

وتابعت شماخ في تصريحات خاصة إلى موقع صدى البلد موجهة حديثها لزهران: "انحزت ولازلت تنحاز للقيم والمبادئ، المكسب والخسارة عندك يتم حسابهم باقترابك من تحقيق مبادئك التي تؤمن بها، وليس بما تحصل عليه".


وأكملت: "أشكرك لإتاحة الفرصة لي ولأعضاء الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وللعديد من السياسيين للعمل في حملتك الانتخابية، أعطيتنا الفرصة لعمل سنظل فخورين  وسعداء لمشاركتنا فيه".


وأوضحت أن حملة زهران الانتخابية بشهادة الجميع كانت نموذجاً مشرفا ، قدمت برنامجا حقيقيا، ولم تقدم مجرد وعود، مشيرة أن زهران استطاع رغم قصر فترة الدعاية أن يجوب المدن والقرى في أغلب المحافظات، لإيصال خطابه للجميع.

 

وأردفت أن زهران يقوم بوضع قواعد راسخة للعمل السياسي في مصر، ويقدم للجيل الحالي وللأجيال القادمة نموذجا يحتذون به، مختتمة:" لازال لديك الكثير لتعطيه وأمامنا كثير نتعلمه منك".

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