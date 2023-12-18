عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة ربيع: حركة الملاحة في قناة السويس منتظمة بالرغم من التحديات بالمنطقة

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة في قناة السويس منتظمة، على الرغم من التحديات التي تواجه المنطقة، خاصة بعد مرور 55 سفينة من طريق رأس الرجاء الصالح.

 

وقال أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “احضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن اليوم تم عبور 80 سفينة من قناة السويس، مؤكدا أن معدل العبور في قناة السويس جيد حتى الآن.

 

حماية السفن

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن عبور السفن من طريق رأس الرجاء الصالح لن يطول، لأن العالم سيعمل على التدخل لحماية السفن العابرة من طريق باب المندب، متوقعا أن يتم عمل قوات دولية لحماية السفن.

الفريق أسامة ربيع هيئة قناة السويس حركة الملاحة رأس الرجاء الصالح سفينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش قادرة.. ممثلة شهيرة تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

قبل ساعات من المباراة.. ضربة جديدة للنادي الأهلي قبل لقاء فلومينيسي البرازيلي

3 قنوات مجانية| شاهد مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بهذه الطريقة

طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد| شاهد

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

ابتعد عن شرائه فورا.. نوع ملح بالأسواق يصيبك بالفشل الكلوي

مش مشفرة| 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي.. اضبط ترددها الآن

ترشيحاتنا

محمد هاني يحقق رقما تاريخيا في كأس العالم للأندية.. ما هو؟

تشكيل قوة مصرية.. مهاب مميش يكشف تفاصيل تأمين حركة الملاحة بقناة السويس

أول تعليق من أمريكا على فيديو حماس بشأن الأسرى الإسرائيليين

30 دقيقة.. خطورة أهلاوية على مرمى فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

بالألعاب النارية.. أحمد موسى يعرض احتفالات المصريين بالتحرير بعد فوز الرئيس السيسي

البنتاجون: المدمرة يو إس إس لابون دخلت إلى البحر الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نبات مجهول يحمي من الجلطة وأمراض القلب .. اكتشفه

إطلالة لافتة.. كارول سماحة تستعرض رشاقتها | شاهد

فستان لافت.. كارمن سليمان تستعرض جمالها | شاهد

إطلالة صيفية جريئة.. آمال ماهر تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير| شاهد

فيديو

من يقود هجوم الأهلي أمام فلومينينسي؟.. بعد طرد موديست وإصابة كهربا كولر يقرر

برقيات التهنئة من الملوك والرؤساء تتوالى.. وأبو العينين يحتفل بفوز الرئيس وسط أهالي الجيزة

دولة تخفض عملتها 50٪ أمام الدولار.. خطة للإصلاح الاقتصادي

السيسي للمصريين: فخري بكم لا حدود له.. واختياركم لي تكليف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ