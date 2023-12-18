أسامة ربيع: حركة الملاحة في قناة السويس منتظمة بالرغم من التحديات بالمنطقة

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة في قناة السويس منتظمة، على الرغم من التحديات التي تواجه المنطقة، خاصة بعد مرور 55 سفينة من طريق رأس الرجاء الصالح.

وقال أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “احضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن اليوم تم عبور 80 سفينة من قناة السويس، مؤكدا أن معدل العبور في قناة السويس جيد حتى الآن.

حماية السفن

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن عبور السفن من طريق رأس الرجاء الصالح لن يطول، لأن العالم سيعمل على التدخل لحماية السفن العابرة من طريق باب المندب، متوقعا أن يتم عمل قوات دولية لحماية السفن.