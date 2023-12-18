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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحوثيون: السفن في البحر الأحمر آمنة باستثناء التابعة لإسرائيل

الحوثيين
الحوثيين

قال المتحدث باسم الحوثيين في اليمن، محمد عبدالسلام، اليوم الاثنين، إن السفن التي تسافر في البحر الأحمر وبحر العرب آمنة باستثناء تلك التابعة لإسرائيل.

وكتب عبدالسلام، عبر منصة “إكس”، “نجدد التأكيد أن الممرات الملاحية في البحر الأحمر والبحر العربي في أمان ولا خطر على سفن أي دولة باستثناء السفن التابعة لكيان العدو أو تلك المتوجهة إلى موانئه وذلك ربطا بعدوانه الغاشم وحصاره الظالم لقطاع غزة، والتخويف بغير ذلك دعاية أمريكية مغرضة ومجافية للواقع تسعى إلى بناء جدار دولي يحمي إسرائيل في البحر بعد سقوط جدرانها الاسمنتية أمام طوفان الأقصى”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أنه سيعقد غدا الثلاثاء اجتماعا مع بعض نظرائه من دول المنطقة لمناقشة مواجهة هجمات الحوثيين على السفن المارة بالبحر الأحمر. 

أوستن: اجتماع مع عدد من وزراء الدفاع بالمنطقة لمناقشة هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

إجراء عاجل من الولايات المتحدة لتأمين البحر الأحمر من هجمات الحوثيين

وقال وزير الدفاع الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي جالانت في تل أبيب، إن هجمات الحوثيين على السفن “متهورة وخطيرة وتنتهك القانون الدولي”.

البحر الأحمر اليمن إسرائيل الحوثيين

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