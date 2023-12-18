نجم الشوط الأول .. ماهر همام يشيد بأداء هذا اللاعب

أشاد ماهر همام نجم الاهلي السابق ، بأداء ياسر ابراهيم مع الاهلي في مباراة فلومينيسي البرازيلي .

ونشر همام صورا لياسر ابراهيم من خلال حسابه على فيس بوك:" رجل الشوط الاول".

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وشهد الشوط الأول سيطرة واضحة من النادي الأهلي على الكرة، وهدد مرمى الفريق البرازيلي بأكثر من كرة أبطالها حسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاو، وكرة خطيرة واحدة لفريق فلومينينسي عندما ارتطمت كرة مهاجمه بالقائم.