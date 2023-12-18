علي الأعصاب.. تعليق مثير من إبراهيم فايق على أداء الأهلي أمام فلومينيسي

علق الإعلامي إبراهيم فايق على أداء النادي الأهلي أمام فلومينيسي البرازيلي في كأس العالم.

وكتب “فايق”، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك، "‏45 دقيقة على الأعصاب.. يارب".

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وشهد الشوط الأول سيطرة واضحة من النادي الأهلي على الكرة، وهدد مرمى الفريق البرازيلي بأكثر من كرة أبطالها حسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاو، وكرة خطيرة واحدة لفريق فلومينينسي عندما ارتطمت كرة مهاجمه بالقائم.