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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كونفوشيوس عين شمس يهنئ الطلاب الفائزين في مسابقة "الإلقاء والتعبير باللغة الصينية"

كونفوشيوس عين شمس
كونفوشيوس عين شمس

نظم معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس "مسابقة الإلقاء والتعبير الشفوى باللغة الصينية" بقاعة المؤتمرات بكلية الالسن يوم الأحد ١٧ ديسمبر ، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة وإشراف الدكتور ناصر عبدالعال مدير المعهد ووكيل كلية الألسن .

شارك فى المسابقة  ٣٠ متسابق من طلاب أقسام اللغة الصينية في الجامعات المصرية وقد فاز في المسابقة كل من : 
١- الجائزة الخاصة للطالب / كيرلوس ناصر سعد الفرقة الثالثة بألسن جامعة عين شمس. 

٢- جائزة المركز الأول وفاز بها كل من الطالبة / نادين نبيل الفرقة الثالثة المعهد العالي للغات والطالب / محمد حازم  الفرقة الثانية بألسن عين شمس.

٣- جائزة المركز الثاني وفاز بها كل من الطالبة / شدى محمد الفرقة الثانية ألسن  عين شمس والطالب / يوسف عبدالحميد الفرقة الثالثة أداب الأسكندرية والطالبة نوران السيد الفرقة الثالثة ألسن عين شمس.
٤- جائزة المركز الثالث وفاز بها كل من الطالب / محمد أحمد  الفرقة الثالثة ألسن  عين شمس والطالبة /  يارا سامح الفرقة الثالثة أداب الأسكندرية والطالبة أميرة العسيلي  الفرقة الثالثة ألسن كفر الشيخ والطالبة / مريم إبراهيم ألسن عين شمس.

تأتي هذه المسابقة في إطار أجندة الأنشطة العلمية والثقافية التي ينظمها معهد كونفوشيوس على مدار العام بهدف اعداد كوادر من الشباب المصري المتخصصين في اللغة والدراسات الصينية تسهم في دعم مسيرة التعاون بين مصر والصين في كافة مجالات التنمية .

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