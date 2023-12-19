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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقابة المهندسين تفتتح مشروع الرعاية الصحية لعام 2024

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين

افتتح الدكتور أحمد البدوي سيد، وكيل نقابة المهندسين المصرية رئيس لجنة الرعاية الصحية، والمهندس محمود عرفات، أمين عام النقابة،  والمهندس الاستشاري محمد حمودة، الأمين العام المساعد، والمهندس كريم الكسار، عضو المجلس الأعلى للنقابة مقرر لجنة الرعاية الصحية، باب الاشتراك والتجديد بمشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم لعام 2024.

وخلال تفقد "البدوي" إجراءات الاشتراك والتجديد، شدد على العاملين بالمشروع سرعة إنهاء إجراءات الاشتراك، وتذليل العقبات أمام المهندسين، خاصة كبار السن منهم.

كما قام وكيل النقابة بالرد على استفسارات الحضور بشأن الاشتراكات وكيفية التجديد، مناشدًا أعضاء النقابة المشتركين بالمشروع الاشتراك من خلال التطبيق الإلكتروني الذي أطلقته النقابة، حرصًا منها على تطوير خدمات الرعاية الصحية وتوفير سبل الراحة للأعضاء وعدم التزاحم.

وقال الدكتور أحمد البدوي: "نرحب بكل نقد بناء يساهم في تحسين المنظومة الصحية"، مشددًا على أن شعار "خدمة المهندس شرف لنا" هو مبدأ يتم العمل به داخل جدران النقابة.

فيما أكد المهندس محمود عرفات الحرص على توفير كل سبل الراحة للمهندسين من كبار السن والسيدات، وتخصيص أفراد من العاملين في النقابة لمساعدتهم في إنهاء إجراءات التجديد وتحديث البيانات، فضلًا عن  توفير خدمات إلكترونية لتسهيل الاشتراك أو التجديد في مشروع الرعاية الصحية إلكترونيًا، دون تكبد مشقة الذهاب لمقر النقابة. 

وقال عرفات إن مشروع الرعاية الصحية من أهم الخدمات الاجتماعية التي توليها النقابة اهتمامًا خاصًا، كما تحاول تحسين الخدمة وتطويرها باستمرار، وتسعى للتعاقد مع أفضل المراكز الطبية والمستشفيات والأطباء.

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من جانبه، حرص المهندس الاستشاري محمد حمودة على الاستماع إلى عدد من المهندسين واستطلاع آرائهم عن مدى رضاهم عن تقديم خدمة الرعاية الصحية، موجهًا بزيادة عدد شبابيك مراجعة بيانات المهندسين لسرعة انتهاء المهندس من الاشتراك أو التجديد.

وشدد "حمودة" على العاملين بالمشروع، بضرورة تخصيص أفراد لمساعدة كبار السن وتخصيص منافذ لهم لعدم إرهاقهم في الانتظار.

بدوره، حرص المهندس كريم الكسار، على الجلوس بجوار عدد من العاملين بالمشروع للاطمئنان بنفسه على سرعة وتيرة العمل حتى لا تتزايد الأعداد المنتظرة.

وأكد "الكسار" لعدد من الحضور، أن نقابة المهندسين من أفضل المؤسسات التي تقدم خدمة رعاية لأعضائها، وهو ما يعكس حرص النقابة الدائم على تحسينها من خلال تلافي السلبيات وتعظيم الإيجابيات بالمشروع.

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