نقابة المهندسين بالإسكندرية تعقد ندوة بالتعاون مع منصة مايكروسوفت.. صور

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي ندوة وورشة علمية بالتعاون مع منصة مايكروسوفت باور بلاتفورم، من خلال لجنة العلوم الهندسية والتدريب برئاسة الدكتور مصطفي الحضري بالتعاون مع لجنة الشباب برئاسة المهندس محمد قبيصي.

حيث قال الدكتور مصطفي الحضري إن الندوة تهدف إلي التعرف علي منصة مايكروسوفت باور بلاتفورم وهي مجموعة شاملة من الأدوات مصممة لتمكين المؤسسات والمهندسين من إنشاء تطبيقات متخصصة وتطبيقات سير العمل الآلي وتحليل البيانات بسهولة، وأضاف أن النقابة ولجنة التدريب دائماً حريصة علي تقديم المزيد من أجل رفع دور التدريب بالنقابة وهو ما تسعى إليه اللجنة خلال ما تقدمه من دورات تدريبية مختلفة في كافة التخصصات.

وفي كلمته أكد المهندس محمد قبيصي علي دعم مجلس نقابة المهندسين لملف التدريب بشكل متطور مواكباً للتكنولوچيا الحديثة وتحقيقاً للتكامل الفني في مجال التدريب و خلق فرص كبيرة للمهندسين و لطلاب كليات الهندسة لسد الفجوة بين الجزء الأكاديمي و الجزء العملي لتنمية مهاراتهم و قدراتهم، كما اكد علي تواصل الدعم لشباب المهندسين من خلال الدور الذي تقوم به اللجنة بالتعاون مع مختلف اللجان وآكد شكره علي دور لجنة التدريب برئاسة الأستاذ الدكتور مصطفي الحضري للتعاون المميز والدور الذي تقوم به اللجنة لرفع عملية التدريب في النقابة كما توجه بالشكر للسادة المحاضرين واثني جهدهم وما قدموه خلال الندوة.



وقال المهندس أحمد غنيم استشارى الإدارة الاستراتيجية وتحليل البيانات فى حكومة مدينة تورنتو فى كندا ومايكروسوفت Mvp عن أحدث إصدارات مايكروسوفت فابريك كمنصة تحليل بيانات وذكاء اصطناعى متكاملة وتأثيرها على تسهيل مجال تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي فى حلول الأعمال.

كما تحدث المهندس أحمد صالح استشاري مايكروسوفت باوربلاتفورم ومايكروسوفت Mvp بالولايات المتحدة الأمريكية عن تاريخ التحول الرقمى وصولاً إلى أدوات الجيل الجديد من منصة البرمجة بلا كود أو قليلة الكود.

أكد المهندس عصام شعبان استشارى مايكروسوفت باوربلاتفورم وهيكلة التحول الرقمى فى مصر تحدث عن أتمتة عمليات الأعمال فى المؤسسات واستخدام الذكاء الاصطناعي فى أدوات مايكروسوفت باوربلاتفورم فى تطوير ورفع كفاءة المؤسسات والأشخاص .