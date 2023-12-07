عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقابة المهندسين بالإسكندرية تعقد ندوة بالتعاون مع منصة مايكروسوفت.. صور

ندوة بنقابة المهندسين
ندوة بنقابة المهندسين بالإسكندرية

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي ندوة وورشة علمية   بالتعاون مع منصة مايكروسوفت باور بلاتفورم، من خلال لجنة العلوم الهندسية والتدريب برئاسة الدكتور مصطفي الحضري بالتعاون مع لجنة الشباب برئاسة المهندس محمد قبيصي.

 

حيث قال الدكتور مصطفي الحضري إن الندوة تهدف إلي التعرف علي منصة مايكروسوفت باور بلاتفورم وهي مجموعة شاملة من الأدوات مصممة لتمكين المؤسسات والمهندسين من إنشاء تطبيقات متخصصة وتطبيقات سير العمل الآلي وتحليل البيانات بسهولة، وأضاف أن النقابة ولجنة التدريب دائماً حريصة علي تقديم المزيد من أجل رفع دور التدريب بالنقابة وهو ما تسعى إليه اللجنة خلال ما تقدمه من دورات تدريبية مختلفة في كافة التخصصات.

محافظة الإسكندرية تضع اللمسات الأخيرة للتجهيزات النهائية للمقار الانتخابية

وفي كلمته أكد المهندس محمد قبيصي علي دعم مجلس نقابة المهندسين لملف التدريب بشكل متطور مواكباً للتكنولوچيا الحديثة وتحقيقاً للتكامل الفني في مجال التدريب و خلق فرص كبيرة للمهندسين و لطلاب كليات الهندسة لسد الفجوة بين الجزء الأكاديمي و الجزء العملي لتنمية مهاراتهم و قدراتهم، كما اكد علي تواصل الدعم لشباب المهندسين من خلال الدور الذي تقوم به اللجنة بالتعاون مع مختلف اللجان وآكد شكره علي دور لجنة التدريب برئاسة الأستاذ الدكتور مصطفي الحضري للتعاون المميز والدور الذي تقوم به اللجنة لرفع عملية التدريب في النقابة كما توجه بالشكر للسادة المحاضرين واثني جهدهم وما قدموه خلال الندوة.


وقال المهندس أحمد غنيم استشارى الإدارة الاستراتيجية وتحليل البيانات فى حكومة مدينة تورنتو فى كندا ومايكروسوفت Mvp عن أحدث إصدارات مايكروسوفت فابريك كمنصة تحليل بيانات وذكاء اصطناعى متكاملة وتأثيرها على تسهيل مجال تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي فى حلول الأعمال.

 

كما تحدث المهندس أحمد صالح استشاري مايكروسوفت باوربلاتفورم ومايكروسوفت Mvp بالولايات المتحدة الأمريكية عن تاريخ التحول الرقمى وصولاً إلى أدوات الجيل الجديد من منصة البرمجة بلا كود أو قليلة الكود.

 

أكد المهندس عصام شعبان استشارى مايكروسوفت باوربلاتفورم وهيكلة التحول الرقمى فى مصر تحدث عن أتمتة عمليات الأعمال فى المؤسسات واستخدام الذكاء الاصطناعي فى أدوات مايكروسوفت باوربلاتفورم فى تطوير ورفع كفاءة المؤسسات والأشخاص .

الاسكندرية التحول الرقمي الدكتور هشام سعودى العلوم الهندسية اللمسات الأخيرة تحليل البيانات رفع كفاءة المؤسسات ذكاء اصطناعي طلاب كليات الهندسة شباب المهندسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهاجم الأهلي السابق: أتمنى العودة إلى الدوري المصري

بعتذرلك .. رانيا فريد شوقى توجه رسالة مؤثرة لشقيقتها الراحلة ناهد

قرار عاجل بشأن السكر.. صرف كميات إضافية في التموين بهذا الموعد

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

فرصة لن تتكرر.. الأوراق المطلوبة للتقديم بشقق الإسكان الاجتماعي

هيبقي في كل بيت| زيادة السكر على التموين و3 قرارات تاريخية للوزير.. الأسعار الجديدة للسكر

قاعة ودهب وعربية مكشوفة| سبوع ابنة حمو بيكا "يقلب" السوشيال ميديا.. وشاكوش يفتح النار عليه

خطاب عاجل من الأهلي لـ اتحاد الكرة بسبب حسين الشحات | تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

وزير الخارجية يوضح للإعلام الأمريكي رؤية مصر حول تطورات القضية الفلسطينية

بيان عاجل من البيت الأبيض بعد تصريحات مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية عن غزة

ضياء رشوان: الحوار الوطني فتح الباب أمام المزيد من الديمقراطية

ضياء رشوان: إعلام الدولة ساوى بين كل المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024

جون كيربي يحدد الأسلحة الروسية التي ترغب إيران في الحصول عليها

حلمي النمنم: مصر أول من تصدى للمخطط الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إليسا نجمة الأفتر بارتي في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. صور

80 صورة من عزاء ناهد فريد شوقي

أسبوع من غير خناق.. سالي عبد السلام تثير الجدل رفقة زوجها

ماذا يحدث لك لو استخدمت الموبايل ساعتين يوميا؟

فيديو

حروب ودمار للعالم.. نبوءات نوستراداموس 2024

حكاية القنبلة SPICE-2000 المستخدمة في غزة

انتهاء أزمة السكر.. صرف كميات إضافية في التموين

موعد زيادة الإيجارات بشكل رسمي | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ