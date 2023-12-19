عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وطول طائرتي مساعدات للفلسطينيين إلى مطار العريش الدولي

طائرات قادمة من الدول
طائرات قادمة من الدول العربية إلى مطار العريش

وصلت إلى مطار العريش الدولي بشمال سيناء، طائرتان  عبر الجسر الجوي من الدول العربية والأجنبية، تحملان مساعدات إلى قطاع غزة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني في الأزمة الحالية بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.

وقال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بمحافظة شمال سيناء، إن الطائرة الأولى من السعودية، محملة بـ 15.5 طن من المستلزمات الطبية، والثانية من بلجيكا وهي محملة بـ 41 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف.

 

320 طائرة

وأضاف أن إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي بلغ 320 طائرة، حملت نحو 9500 طن من المساعدات الإنسانية الطبية والغذائية والإغاثية المتنوعة، وسيارات الإسعاف، ومحطات تحلية المياه والخيام، والمولدات الكهربائية.

ولفت إلى أنه تم تخزين المساعدات في مركز الخدمات اللوجستية بالعريش ومناطق أخرى مؤمنة للتجهيز والنقل تباعًا إلى معبر رفح البري لتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.

txt

محافظ شمال سيناء يستعرض جهود مساعدات غزة مع مساعد رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية

العريش مطار مساعدات الفلسطينيين طائرتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

غير صحيحة.. المدير الفني السابق لفلومينينسي يفجر مفاجأة بشأن ركلة الجزاء أمام الأهلي

كفاية.. نجم الأهلي السابق يوجه طلبا عاجلا لـ كولر

انهيار أسعار البصل بعد سقوط المحتكرين في قبضة الحكومة|والكيلو يتراجع 30 جنيها

الذهب يتراجع بشكل مفاجئ بعد قفزة عالمية|وهذا سعر عيار 21 الآن بمصر

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

خلي بالك.. حالات تعطي الحق للكهرباء في رفع العداد

حقيقة توقيع فيفا إيقافا جديدا للقيد على الزمالك

ترشيحاتنا

كمية كبيرة من الصواريخ.. سيارة تكشف عن وكر تصنيع الألعاب النارية بالفيوم

جبالي: عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية عكست وعي شعب مصر العظيم

قوات الاحتلال تشن هجوما بالمدفعية والمسيرات على مختلف المدن اللبنانية

جبالي للرئيس السيسي: أعانكم الله على المسئولية ووفقكم لما فيه الخير لأبناء مصر

الله سيذلكم.. جندي إسرائيلي منسحب من غزة يوجه رسالة قوية لبلاده| فيديو

أفضل 30 دعاء بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر لسعة الرزق والفرج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة صادمة| اعترافات برازيلية بضربة جزاء للأهلي.. وهذه مفاجأة التحكيم

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

للوقاية منه .. أسباب انخفاض ضغط الدم الشديد

مغني راب شهير في ورطة بسبب معجبة.. ماذا فعل؟

فيديو

اكتشفه علماء ألمان.. سر لوح اللعنة المخصص لاستحضار الشيطان| فيديوجراف

ظهور دببة الشمس وكائنات فضائية.. أغرب أحداث 2023

فيديو صادم لـ أمح الدولي بعد خسارة الأهلي أمام فلومينينسي

بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة .. وعود الرئيس السيسي للمصريين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ