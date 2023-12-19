وطول طائرتي مساعدات للفلسطينيين إلى مطار العريش الدولي

وصلت إلى مطار العريش الدولي بشمال سيناء، طائرتان عبر الجسر الجوي من الدول العربية والأجنبية، تحملان مساعدات إلى قطاع غزة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني في الأزمة الحالية بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.

وقال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بمحافظة شمال سيناء، إن الطائرة الأولى من السعودية، محملة بـ 15.5 طن من المستلزمات الطبية، والثانية من بلجيكا وهي محملة بـ 41 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف.

320 طائرة

وأضاف أن إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي بلغ 320 طائرة، حملت نحو 9500 طن من المساعدات الإنسانية الطبية والغذائية والإغاثية المتنوعة، وسيارات الإسعاف، ومحطات تحلية المياه والخيام، والمولدات الكهربائية.

ولفت إلى أنه تم تخزين المساعدات في مركز الخدمات اللوجستية بالعريش ومناطق أخرى مؤمنة للتجهيز والنقل تباعًا إلى معبر رفح البري لتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.