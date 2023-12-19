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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصلحة دمع المصوغات: قرض يبدأ من مليون جنيه لأصحاب الورش الصغيرة

قرض
قرض

أعلنت مصلحة دمع المصوغات والموازين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فتح باب التقدم لأصحاب الورش المتوسطة والصغيرة العاملة في مجالي تصنيع المشغولات الذهبية والفضية التي ترغب في الحصول على قرض بمبلغ مليون جنيه (قابلة للزيادة) بفائدة متناقصة 5%.

وذلك طبقًا لبروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والبنك الزراعى المصرى بتاريخ 17 ديسمبر 2023، وذلك اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء 18 ديسمبر 2023 وحتى 18 يناير 2024.

وسيتم عقد مؤتمر يوم الأربعاء المقبل بالمقر الرئيسي للمصلحة في مدينة العبور؛ وذلك لعرض مميزات القرض والرد على أي تساؤلات وتلقّي طلبات الحصول على القرض.

دمع المصوغات المصوغات والموازين التموين الورش المتوسطة قرض بمبلغ مليون وزارة التموين والتجارة الداخلية

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