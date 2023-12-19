الأهلي في المونديال.. قرار عاجل من كولر قبل استئناف التدريبات استعدادا للبرونزية

قرر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الأهلي عقد محاضرة فنية للاعبي الفريق في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، للوقوف على أخطاء مباراة الأمس أمام فلومينينسي البرازيلي قبل بدء مران اليوم

ويستأنف الاهلي تدريباته عقب المحاضرة الفنية استعدادًا للمباراة المقبلة يوم الجمعة القادم؛ لتحديد الفريق الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

بدأ الجهاز الفني للأهلي، في الاستعداد للمباراة القادمة، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل من أجل حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وسيواصل الأهلي استعداداته لمواجهة الفريق الخاسر من مواجهة اليوم بين مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني.