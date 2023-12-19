وزير التجارة لمسئولي مصنع "بيدو" : حريصون على ربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة المحلية

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع مسؤولي مصنع "بيدو" لتصنيع المعامل التعليمية لكليات الهندسة والجامعات التكنولوجية وكليات الذكاء الاصطناعي ومدارس التعليم الفني والتدريب المهني برئاسة المهندس محمد سامي الرئيس التنفيذي للمصنع حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير هذا القطاع الواعد للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، شارك في اللقاء الدكتور مصطفى البيدويهى مدير عام مصنع بيدو و طارق عبده المستشار المالي للمصنع والمهندس أحمد الفقي استشاري الذكاء الاصطناعي بالمصنع، وعمرو ريحان مدير العلاقات العامة بالمصنع.

وأكد الوزير حرص الوزارة على الاستفادة من كافة المقومات والقدرات الصناعية المحلية في الارتقاء بالصناعات المصرية وزيادة تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلي والخارجي، مشيراً إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للصناعات التي تعتمد على البحث والتطوير والتقنيات المتقدمة بما يسهم في ربط مخرجات التعليم والبحث العلمي بالصناعة.

وأشار سمير إلى إمكانية الاستفادة من خبرات المصنع في توفير خدمات الدعم الفني والتسويق والبحث والتطوير والتصدير والتطوير الإداري للمصانع المصرية، لافتاً إلى اهتمام الوزارة بمجالات البحوث والابتكار والتعليم والتدريب التي تسهم في توفير احتياجات الصناعة المحلية من الآلات والمعدات المتطورة والعمالة المؤهلة وزيادة جودة المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية.

ومن جانبه قال المهندس محمد سامي الرئيس التنفيذي لمصنع "بيدو" أن المصنع يعد أول مصنع بقارة أفريقيا والوطن العربي متخصص في تصنيع المعدات التقنية لكليات الهندسة وكليات الذكاء الاصطناعي ومدارس التعليم الفني والتدريب المهني، لافتاً إلى أن المصنع يستهدف تطوير منظومة البحث والابتكار وريادة الأعمال الوطنية من خلال تطوير صناعة المعامل والتقنيات التعليمية وتوفير الخدمات الفنية للصناعة.

وبدوره أوضح الدكتور مصطفي البيدويهي مدير عام مصنع "بيدو" أن المصنع يوفر نحو 70% من احتياجات الجامعات التكنولوجية في مصر حيث ينتج نحو 1700 منتج في 15 تخصص مختلف وتُصدر منتجات المصنع لـ22 دولة حول العالم، مشيراً إلى أن القيمة السوقية للمصنع تبلغ حاليا لـ700 مليون جنيه.

كما أشار المهندس أحمد الفقي استشاري الذكاء الاصطناعي بالمصنع إلى أن العام الجاري سيشهد كثيراً من التطوير في منظومة عمل المصنع من خلال دخول عالم التحول الرقمي وتصنيع معامل تعليمية للذكاء الاصطناعي لخدمة كليات الحاسبات والمعلومات و الذكاء الاصطناعي ومعامل الواقع الافتراضي والواقع المعزز.