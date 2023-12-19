رئيس شركة العاصمة الإدارية يؤكد انتهاء التجهيزات لانطلاق ماراثون زايد الخيري

شارك المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، في مؤتمر الإعلان عن تجهيزات إقامة ماراثون زايد الخيري الذي سيقام بالعاصمة الإدارية يوم 30 ديسمبر 2023.

وحضر المؤتمر كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والفريق ركن محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي ، والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير.

بدأ المهندس خالد عباس كلمته بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية لمصر 2023، موجها الشكر لكل من وزير الشباب والرياضة وسفيرة دولة الإمارات بالقاهرة ولجميع القائمين على ماراثون زايد لإقامة مثل هذا الحدث الرياضي الخيري في قلب العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المهندس خالد عباس" إن ماراثون زايد يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية بما يتماشي مع رؤية مصر 2030 ووفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد أن العاصمة الإدارية التي هي "حلم تحقق" جاهزة بشكل كامل لاستضافة هذا الحدث الرياضي الكبير".

جدير بالذكر أن مسار ماراثون زايد الخيري يتضمن المرور على أهم المعالم بالعاصمة الإدارية الجديدة مثل الحي الحكومي وساحة الشعب ومجلس النواب والمسجد الكبير ثالث أكبر مسجد في العالم من حيث عدد المصلين، من أجل أن نظهر للعالم مدى جاهزية العاصمة الإدارية.

تجدر الإشارة ايضاً الي أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD تحرص دائماً على المشاركة وإقامة الفعاليات المجتمعية، التي تضمنت دعمها لمؤسسة "أولادنا" و"100 حلم للمستقبل ...التعليم بالعاصمة الادارية"، بالإضافة إلى دورها كراعي رئيسي للمنتخب الوطني الأولمبي.