الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا الحرب على غزة إلى 19667 شهيدا و52586 مصابا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي علي القطاع إلى 19667 شهيدا و52586 مصابا.

وذكرت الصحة أنه وصل إلى المستشفيات 214 شهيدا و 300 إصابة خلال الساعات الماضية ولايزال عدد كبير من الضحايا تحت الانقاض وفي الطرقات.

كما بينت الوزارة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 17 مجزرة مروعة خلال الساعات الماضية في جميع مناطق قطاع غزة.

وأشارت وزارة الصحة أيضا الي أن تصفية الوجود الصحي شمال غزة يهدف الى تشريد 800 ألف نسمة وحرمان آلاف الجرحى والمرضى المزمنين من الرعاية الصحية.

كما تسبب العدوان الإسرائيلي ضد المنظومة الصحية في استشهاد 310 كادرا صحيا وتدمير 102 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة.