الرئيس الفلسطيني يتسلم دعوة لحضور قداس عيد الميلاد المجيد ببيت لحم

تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، دعوة لحضور قداس عيد الميلاد المجيد ببيت لحم وفق التقويم الغربي، من حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون، ونائب حارس الأراضي المقدسة الأب إبراهيم فلتس، وذلك بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وقال الرئيس عباس "تمر علينا هذه الأيام أعياد الميلاد المجيدة، وشعبنا الفلسطيني يتعرض لعدوان همجي وحرب إبادة غير مسبوقة، في جميع أرجاء الوطن، في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأضاف عباس: "نهنئ أبناء شعبنا الفلسطيني، وأبناء الكنائس المسيحية التي تسير وفق التقويم الغربي خاصة، بحلول هذه الأعياد المباركة، التي نتمنى أن تأتي وقد توقف العدوان واستباحة الدم الفلسطيني، ليعم السلام في أرض السلام".