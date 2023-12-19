مرشحو الرئاسة يهنئون السيسي بالفوز في الانتخابات.. ويؤكدون: نقدم برنامجنا للرئيس لتحويل الواقع لمستقبل أفضل ونتقبل النتيجة والفائز هو الوطن

مرشحو الرئاسة بعد نتيجة الانتخابات ولقاء الرئيس السيسي:

حازم عمر: نحترم ونقدر اختيارات الناخبين

عبدالسند يمامة: نقبل النتيجة والفائز هو الوطن

حملة فريد زهران: القاء يعبر عن مرحلة نضج سياسي

قدم مرشحو الرئاسة بعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة 2024 التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لحصوله علي ولاية جديدة من ٢٠٢٤ الي ٢٠٣٠ موجهين الشكر لجموع المواطنين الذين سطروا مشهدا وطنيا وحضاريا.

واكدوا ايضا على وضع برنامجهم الرئاسي بين أيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل الواقع إلي مستقبل افضل للأجيال القادمة متمنين له التوفيق والسداد.

قال المهندس حازم عمر المرشح الرئاسي السابق لانتخابات الرئاسة ورئيس حزب الشعب الجمهورى، إنه على مدار أكثر من ثلاثين يوما جرت خلالها الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ والتي تشرفت بتكليفي من حزب الشعب الجمهوري لخوضها مرشحاً عن الحزب، عملنا بكل جد واخلاص لعرض برنامجنا الرئاسي، واستطعنا ان نصل الي جموع المواطنين، وكان طموحنا الفوز بالانتخابات من اجل تطبيق رؤيتنا وبرنامجنا.

وأضاف "عمر" فى تصريحات له أنه بعد نتيجة الانتخابات فإننا نحترم ونقدر اختيارات الناخبين، ونعتز بما حققناه في الانتخابات الرئاسية 2024، فبالرغم من كونها التجربة الاولي للحزب في الانتخابات الرئاسية إلا أنها ستظل علامة مضيئة أظهرت قوة الحزب وتماسكه، والتي ظهرت جليا على الأرض، وسنعمل على الاستمرار في تدعيم الحزب والبناء علي ما تحقق استعداداً للاستحقاقات الدستورية القادمة، ونؤكد أن منهجنا هو المشاركة الفاعلة وخوض الاستحقاقات الدستورية سعيا لتطبيق رؤية الحزب وبرنامجه

ووجه الشكر لجموع المواطنين الذين سطروا مشهدا وطنيا وحضاريا، ونقول لهم: ما ابديتم من ثقة تدفعنا لمزيد من العمل في خدمتكم والتعبير عن شواغلكم.

ووجه كلمة لأعضاء الحملة الرئاسية وجميع أعضاء وقيادات حزب الشعب الجمهوري التنظيمية والنيابية وقواعده الشعبية الذين واصلوا الليل بالنهار في العمل المتواصل وبذلوا أقصى جهدهم،، تطوعا من دون مقابل ولأشهر طويلة من منطلق إيمانهم العميق بقيمة رسالتنا وأهدافنا الوطنية، اقول لكم انني اكن لكم كل الشكر والتقدير، وأؤكد لكم بأننا وان لم يحالفنا الحظ في تجربتنا الأولى في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ فإننا منذ اليوم سنبدأ مرحلة الإعداد للعودة وبقوة للمنافسة على كافة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بشكل أفضل وأكثر انتشارا ولن نستثني من ذلك انتخابات الرئاسة القادمة ٢٠٣٠ والتي سيسعي الحزب الي تكليف مرشحا يُحدد في حينها من قبل هيئته العليا.

واختتم حديثه قائلا:"نهنئ الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي لحصوله علي ولاية جديدة من ٢٠٢٤ الي ٢٠٣٠ داعين الله عز وجل ان يوفقه لما فيه مصلحة البلاد والمواطنين،و يسعدنا ويشرفنا ان نقدم لسيادته برنامجنا ورؤيتنا، مؤكدين علي استمرار حزب الشعب الجمهوري في العمل علي كل ما في صالح الوطن والمواطنين.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، أنه يقبل نتيجة الهيئة الوطنية للانتخابات، ويتقبل اختيار الشعب المصرى بصدر رحب والخسارة بدون أية مشكلة، وفي النهاية علينا جميعا أن نحترم إرادة المصريين.

وأضاف عبد السند يمامة فى بيان صحفى: بالتأكيد كنا نتمنى الفوز لكن هذه هي الانتخابات، والكل يجب أن يحترم اختيار المصريين، هذه الانتخابات كانت الأفضل من حيث المشاركة والإقبال من المصريين، وهذه نقطة إيجابية للغاية بالطبع نتمنى الوفد أن يكون هو الفائز لكن لعل الوطن هو الفائز بهذه الانتخابات.

وقدم الدكتور عبدالسند يمامة التهنئة للرئيس السيسي متمنيا له دوام التوفيق في ولايته الجديدة من أجل الوطن وشعب مصر العظيم .



وأكد رئيس الوفد علي تجديد الحزب للثقة في الرئيس السيسي الذي خاض معارك البناء والتنمية ومحاربة الإرهاب خلال السنوات العشر الماضية .



وشدد رئيس الوفد أن الحزب سوف يعود إلي دوره الفاعل في المعارضة الوطنية وسيكون أحد الأعمدة الرئيسية في دعائم الجمهورية الجديدة .



وأشار الدكتور عبدالسند يمامة إلي أن الانتخابات الرئاسية المنقضية كانت الافضل من حيث المشاركة وإقبال المصريين وكانت انتخابات نزيهة تحت إشراف قضائي من الهيئة الوطنية للانتخابات والفائز في النهاية هو الوطن والشعب المصري.

قال الدكتور معتز الشناوي، المتحدث باسم حملة فريد زهران، المرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية 2024، التي أعلنت نتيجتها أمس، إن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومرشحي الرئاسة بقصر الاتحادية، اليوم، لقاء محمود ويوضح أن مصر تمر بمراحل نضج سياسي حقيقي.

وأضاف “الشناوي”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن لقاء الفائز بمنافسيه فى انتخابات الرئاسة واستماعه اليهم وتحدثه معهم هو أمر لم نعتد عليه، وهو تأكيد واضح على ان القادم افضل لمصر والمصريين.

وأشار المتحدث باسم حملة فريد زهران، أن اللقاء بداية تعاون مثمر بين جميع أطراف العملية السياسية من أحزاب معارضة ورأس النظام الحاكم من اجل تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يهدف اليه الجميع، متابعاً: “لعل الأيام المقبلة تشهد ذلك من خلال استئناف فعاليات الحوار الوطنى فهو بمثابة طوق نجاة للوطن والمواطنين”.

كما تقدمت حملة المرشح فريد زهران بالتحية والشكر والتقدير إلى المواطنات والمواطنين المصريين في كافة محافظات مصر الذين منحوهم ثقتهم بالتصويت لصالح مرشح الحملة.

كما تقدمت بخالص الشكر للشركاء المحترمين وللقوى الديمقراطية الوطنية والسياسيين والحقوقيين الذين أعلنوا تأييدهم ودعمهم مما كان له أكبر الأثر في حشد التأييد لمرشحنا.

وذكرت الحملة في بيان لها "نعتز بكم جميعا ونفخر بكل صوت حر حققناه فهو يساوي عشرات الأصوات عند المقارنة بفارق الإمكانيات والموارد مع الحملات المنافسة".

وأضافت: "انتهى الاستحقاق الانتخابي بكل السلبيات والإيجابيات وتبقى لنا الدروس الكثيرة المستفادة وما أكثرها، ونستكمل اليوم مسيرتنا ونضالنا ومسارنا الذي اخترناه عن وعي من أجل كل ما نؤمن به من قيم ومبادئ نسعى إلى تحقيقها عبر مسيرة طويلة مع شركائنا الحاليين والمستقبليين بكل الوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وسنسعى جاهدين لخلق تيار ديمقراطي يعبر عن آمال وطموحات الشعب المصري".

واختتم البيان: "كان أحد مخرجات هذه الحملة هو برنامج رئاسي متكامل يسعى لتحويل الواقع إلى مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة سنضعه بين يدي الرئيس المنتخب متمنين له التوفيق والسداد على أمل أن تستفيد منه الإدارة الجديدة".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم بقصر الاتحادية، المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وهم: حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، و فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء شهد ترحيب الرئيس بالمرشحين، مؤكداً تقديره لأدائهم السياسي خلال العملية الانتخابية، على النحو الذي يثري التعددية والتنوع في المشهد السياسي والديمقراطي المصري، ومشيراً إلى أن النجاح الحقيقي لمصر كلها تمثل في مستويات المشاركة العالية وغير المسبوقة من المواطنين في الانتخابات، بما عكس وعي الشعب المصري العظيم بمسئوليته الوطنية.

من جانبهم حرص المرشحون الرئاسيون على توجيه التهنئة للرئيس، مشيدين بنجاح العملية الانتخابية وبالإقبال الهائل من المواطنين على المشاركة في الانتخابات بما يتفق والمصلحة الوطنية العليا، ومعربين عن خالص تمنياتهم للرئيس بالتوفيق والسداد لما يحقق مصالح الوطن، التي تعد الهدف الأسمى لكافة الأطياف السياسية الوطنية، خاصة في هذا التوقيت الدقيق الذي تمر فيه المنطقة بتحديات جسيمة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد عرض رؤساء الأحزاب لرؤاهم السياسية حول كيفية تعزيز جهود التنمية الوطنية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين استمرارهم في العمل بما يخدم مصلحة مصر والمواطنين، حيث ثمن الرئيس من جانبه الرؤى المطروحة، مؤكداً أن الحوار بين مختلف الأطياف السياسية في المجتمع يعد مكوناً جوهرياً لتطور المجتمع، وسمة أساسية للجمهورية الجديدة.