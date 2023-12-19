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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العالم للأندية.. جوارديولا: فخور بوجودي في السعودية والبطولة ليست مضمونة

جوارديولا
جوارديولا

قال بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إنه يريد إضافة كأس العالم للأندية إلى قائمة ألقاب الفريق و"إغلاق دائرة الانتصارات الصغيرة" على حد تعبيره.

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والسيتي، الذي حقق ثلاثية رائعة من دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، موجود في المملكة العربية السعودية للمشاركة في المسابقة العالمية والتي تقام فيها مباراته الليلة ضد نادي اوراوا ريد دياموندز.

ويواجه الفريق فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني، بطل آسيا، في نصف النهائي في جدة الليلة على أمل ضمان مكان في النهائي يوم الجمعة.

ويعد السيتي مرشحًا قويًا للفوز بالبطولة، لكن المدرب جوارديولا يصر على أن الأمر أبعد ما يكون عن نتيجة حتمية.

وقال جوارديولا للصحفيين في مؤتمره الصحفي قبل المباراة: 'إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا، إنه لشرف لي.

وأضاف 'إنها المرة الأولى التي يتواجد فيها مانشستر سيتي هنا، وهذا يوضح مدى صعوبة الأمر. ونحن لن نأخذ ذلك أمرا مفروغا منه، نحن نعتبره امتيازًا.

 

 وتابع جوارديولا 'بالطبع نريد الفوز بالبطولة، إنها الكأس التي لا نملكها، نريد أن نغلق الدائرة الصغيرة، وأننا فزنا بكل الجوائز التي يمكننا الفوز بها". 

 

بيب جوارديولا مانشستر سيتي كأس العالم للاندية

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