فستان كب.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

شاركت الكاتبة ياسمين الخطيب ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام بأحدث ظهور لها بإطلالة ملفتة.



وظهرت ياسمين الخطيب ، بإطلالة انيقة ومميزة مرتدية فستانا كب باللون الأخضر اللامع، هو ما كشف عن جمالها وأناقتها.





وتتميز ياسمين الخطيب، بإطلالاتها المثيرة من خلال ارتدائها ملابس جريئة من الفساتين القصيرة وملابس الكاجوال الجريئة.



وخلال لقائها مع الإعلامي نزار الفارس في برنامج "تابوو" الذي يعرض عبر قناة "دجلة" قالت ياسمين الخطيب "باسثناء زوجي الأولاني كان راجل عظيم وأب محترم الزيجة التانية والتالتة كانت لعنات".





وقالت ياسمين الخطيب من قبل: "أنا لا أتبع حمية غذائية محددة ولكني أتناول جميع الأطعمة بكميات محدودة، كما أنني أميل للطعام المسلوق".



وتابعت: "ماء الورد سر نضارة بشرتي، كما أنني أستخدم عدة زيوت منها زيت اللوز، ولا أتعرض كثيرا للشمس لأنها تضر بشرتي".





















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