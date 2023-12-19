غداً.. انطلاق قافلة طبية مكبرة في قرية حجازة قبلي بقنا

أعلن الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إطلاق قافلة طبية موسعة بقرية حجازة قبلى التابعة لإدارة قوص الصحية بمقر الوحدة الصحية، على مدار يومي الأربعاء والخميس ٢٠ و ٢١ ديسمبر الجارى.

وأوضح بدران، أن القافلة تعد واحدة من القوافل الطبية الشاملة التى تنظمها مديرية الصحة بقنا فى القرى والنجوع، بهدف تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتى تقدم بالمجان.

وأشار وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلى أن القافلة تتضمن تنظيم ندوات توعية طبية للمترددين على القافلة حول الأمراض المختلفة وطرق التصدي لها، حفاظاً ووقاية للمواطنين من الأمراض.

ودعا بدران، المواطنين إلى التوجه للقافلة التى تمتد على مدار يومين لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، والاستفادة من التخصصات المتنوعة والخدمات المتكاملة للقافلة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بـ قنا، أن القافلة تأتى فى إطار خطة الدولة "حياة كريمة " والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بقري ومراكز المحافظة.





