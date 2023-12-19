قرارات حاسمة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي قبل انطلاقها في يناير

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات نهائية حاسمة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي المقرر عقدها خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس يناير المقبل .

حيث أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لمديري مديريات التربية والتعليم بمختلف محافظات الجمهورية ، بشأن امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي.

و شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه بالنسبة لـ امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي، تقرر إتاحة الامتحان الكترونياً على التابلت وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة تدريب الطلاب الذين تسلموا التابلت على خطوات الدخول لمنصة امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإجراء امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا للمدارس غير المجهزة تكنولوجيا أو لم يتسلم طلابها التابلت.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن مديري عموم الإدارات التعليمية هم المسئولين عن قرار نظام امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي سواء إلكترونيا أو ورقيا وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية لكل مدرسة.

وسبق وأن قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي المقرر عقدها خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس يناير المقبل ، فمن المقرر أن يكون 85% من أسئلتها اختيار من متعدد وسيتم عقدها إلكترونيا على أجهزة التابلت .

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن 15% من أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي المقرر عقدها خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس يناير المقبل ، ستكون أسئلة مقالية يتم الإجابة عليها ورقياً .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه أثناء سير امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي المقرر عقدها خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس يناير المقبل ، في حالة حدوث أي مشكلة تقنية في أي مادة يتم اداء الامتحان ورقيا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في قراراتها الصادرة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي المقرر عقدها خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس يناير المقبل ، أنه بالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين غير متصلة بشبكة الانترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة انترنت وكذلك طلبة المنازل يتم أدائهم للامتحانات ورقياً في جميع المواد .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال قراراتها الصادرة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي المقرر عقدها خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس يناير المقبل أيضا على أن يكون الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الالكتروني .

وبشأن تصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن تتولى كل مدرسة عملية تصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي .

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تتولى المدارس إعلان نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بعد العرض على مدير عام الإدارة التعليمية .

أما عن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لطلاب الدمج ، فقد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تعقد ورقياً بنفس مواعيد أقرانهم طبقا للمواصفات الفنية للورقة الإمتحانية الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع في الأعوام السابقة .

جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي محافظة الجيزة

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، تفاصيل جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب أولى ثانوي ، والمقرر انطلاقه في يناير المقبل .

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد بالأيام والتواريخ ، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب أولى ثانوي

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الاثنين 22 يناير 2024 : التاريخ - الأحياء

الثلاثاء 23 يناير 2024 : الكيمياء - الجغرافيا

الاربعاء 24 يناير 224 : الفيزياء - اللغة الاجنبية الثانية

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي وجاءت تفاصيله كالتالي :

14 يناير 2024 : اللغة العربية

الثلاثاء 16 يناير 2024 : اللغة الاجنبية الثانية - التاريخ - الفيزياء

الخميس 18 يناير 2024 : جبر وتفاضل وحساب مثلثات

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