عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرارات حاسمة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي قبل انطلاقها في يناير

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات نهائية حاسمة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي المقرر عقدها خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس يناير المقبل .

حيث أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لمديري مديريات التربية والتعليم بمختلف محافظات الجمهورية ، بشأن امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي.

و شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه بالنسبة لـ امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي، تقرر إتاحة الامتحان الكترونياً على التابلت وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة تدريب الطلاب الذين تسلموا التابلت على خطوات الدخول لمنصة امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي 

 كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإجراء امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي  ورقيا للمدارس غير المجهزة تكنولوجيا أو لم يتسلم طلابها التابلت.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  إلى أن مديري عموم الإدارات التعليمية هم المسئولين عن قرار نظام امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي  سواء إلكترونيا أو ورقيا وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية لكل مدرسة.

وسبق وأن قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لـ  امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي المقرر عقدها خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس يناير المقبل ، فمن المقرر أن يكون 85% من أسئلتها اختيار من متعدد وسيتم عقدها إلكترونيا على أجهزة التابلت .

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن 15% من أسئلة  امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي المقرر عقدها خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس يناير المقبل ، ستكون أسئلة مقالية يتم الإجابة عليها ورقياً .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه أثناء سير  امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي المقرر عقدها خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس يناير المقبل ، في حالة حدوث أي مشكلة تقنية في أي مادة يتم اداء الامتحان ورقيا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في قراراتها الصادرة بشأن  امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي المقرر عقدها خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس يناير المقبل ، أنه بالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين غير متصلة بشبكة الانترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة انترنت وكذلك طلبة المنازل يتم أدائهم للامتحانات ورقياً في جميع المواد .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال قراراتها الصادرة بشأن  امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي المقرر عقدها خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس يناير المقبل أيضا على أن يكون الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الالكتروني .

وبشأن تصحيح  امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن تتولى كل مدرسة عملية تصحيح  امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي .

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تتولى المدارس إعلان نتيجة  امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بعد العرض على مدير عام الإدارة التعليمية .

أما عن  امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لطلاب الدمج ، فقد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تعقد ورقياً بنفس مواعيد أقرانهم طبقا للمواصفات الفنية للورقة الإمتحانية الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع في الأعوام السابقة .

جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي محافظة الجيزة

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، تفاصيل جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب أولى ثانوي ، والمقرر انطلاقه في يناير المقبل .

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد بالأيام والتواريخ ، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب أولى ثانوي

الاثنين 15 يناير 2024 : اللغة العربية

الاربعاء 17 يناير 2024 : الرياضيات

الأحد 21 يناير 2024 : اللغة الاجنبية الاولى - الفلسفة

الاثنين 22 يناير 2024 : التاريخ - الأحياء

الثلاثاء 23 يناير 2024 : الكيمياء - الجغرافيا

الاربعاء 24 يناير 224 : الفيزياء - اللغة الاجنبية الثانية 

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي وجاءت تفاصيله كالتالي :

14 يناير 2024 : اللغة العربية

الثلاثاء 16 يناير 2024 : اللغة الاجنبية الثانية - التاريخ - الفيزياء

الخميس 18 يناير 2024 : جبر وتفاضل وحساب مثلثات

الاثنين 22 يناير 2024 : الاحياء - الكيمياء - علم النفس

الثلاثاء 23 يناير 2024 :  تطبيقات الرياضيات - الجغرافيا

الأربعاء 24 يناير 2024 : اللغة الأجنبية الأولى

امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي الصفين الاول والثاني الثانوي الاول والثاني الثانوي الثانوي امتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة هامة للرئيس| بيان عاجل من مرتضى منصور

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

بعد قصة حب ملتهبة لسنوات| الزوج أنهى حياة شريكة حياته.. والسبب سؤال واحد

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

صدمة.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

اللي يزعل يزعل | نجم الزمالك يُثير غضب جماهير الأهلي بهذا التصرف

قرارات حاسمة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي قبل انطلاقها في يناير

عيار 21 يتجاوز 3000 جنيه.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بمصر

ترشيحاتنا

صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول صفقة الأسرى مع حماس

أحمد موسى يكشف موقف مصري صارم بعد فشل مفاوضات سد النهصة

جيش الاحتلال يزعم العثور علي 1500 نفق تابع لـ حماس في غزة

رضا حجازي: مواد تعليمية وتدريبية مجانية لطلاب المدارس على موقع الوزارة

تحرك عاجل في الكونجرس الأمريكي لتغيير الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية في غزة

انتهاء مسار التفاوض.. الري تكشف ضرر الملء الأحادي بسد النهضة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لفستان مريم الخشت في برنامج صاحبة السعادة

غاز الفوسجين| السلاح الكيميائي الأبرز في الحرب العالمية الأولى.. كيف طوره الألمان؟

لو بتأنتخ في الإجازة.. اكتشف تأثير النوم طول اليوم على الجسم

تعليمات غذائية لمريضات أورام الرحم وتكيسات المبايض

فيديو

هل تعمد الحكم ظلم الأهلي أمام فلومينينسي.. تقرير برازيلي يكشف مفاجأة

الأهلي حجز مقعده..تعرف على الفرق المتأهلة لـ كأس العالم للأندية 2025.. فيديوجراف

مروان حامد يعلن تحضير فيلم تسجيلي عن والده .. فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره اليوناني لبحث التعاون العسكري بين البلدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ