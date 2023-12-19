خبير: نقلة نوعية في التعليم وتطوير المناهج أبرز التحديات

بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة جمهورية مصر العربية ولاية جديدة لمدة 6 سنوات ، يعد تطوير منظومة التعليم واحدة من الأولويات الرئيسية لتقدم الدول.

وفي ذات السياق أكد الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي ،أن هناك نقلة نوعية فى التعليم ما قبل الجامعى والجامعي، موضحا ان ماحدث في مصر يعد قفزة كبيرة في تطوير المناهج التي تأخذ بأيدي الطلاب خطوة بخطوة .

وقال الخبير التربوي ، أن منظومة التعليم شهدت خلال الـ 9 سنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى العديد من الإنجازات، حيث وضع الرئيس السيسى، التعليم كأحد أولويات التنمية فى مصر، وبدأت منظومة تطوير التعليم الكاملة التي تهدف إلى التحول الكامل من نمط التعليم (۱.۰) إلى (۲.۰) مع بداية العام الدراسى 2018 / 2019 بالمستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال (KG1)، ويجرى حاليا تطبيق المنظومة على طلاب الصف الخامس الإبتدائى للعام الدراسى 2022 / 2023.

وأوضح الدكتور مجدي جمزة الخبير التربوي ، ان هناك بعد التحديات التي تواجت منظومة التعليم ، لافتا ان تطوير التعليم يتطلب العديد من الاشياء منها تحسين جودة التعليم بشكل عام، بما في ذلك تطوير المناهج وتحديثها لتلبية احتياجات العصر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحسين طرق التدريس وتقييم الطلاب.

وطالب الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي خلال تصريحاته لصدي البلد بتعزيز التعليم المهني وتوفير فرص تدريب عملي للطلاب، بحيث يتمكنوا من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة لسوق العمل ، بالاضافة إلي تحسين البنية التحصيلية للمدارس والجامعات، وتوفير بيئات تعليمية مناسبة ومرافق متطورة لتعزيز عملية التعلم والبحث العلمي.

واوضح الخبير التربوي ،يجب توفير التدريب والتطوير المستمر للمعلمين، بحيث يكونوا على دراية بأحدث الأساليب والأدوات التعليمية، ويتمتعون بمهارات تدريس فعالة وقادرة على تلبية احتياجات الطلاب المتنوعة.



