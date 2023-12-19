يوسف الحسيني: الحكومة قادرة على خفض الأسعار 25% في شهر واحد بهذه الطريقة

كشف الإعلامي يوسف الحسيني، عن أن الحكومة قادرة على خفض الأسعار بنسبة 25% في شهر واحد فقط، ولكن من خلال حلول يجب العمل عليها، الحل الأول هو العمل على وضع أسعار ثابتة للمنتجات والسلع الاستراتيجية المختلفة، وهذا أمر واجب في الوقت الحالي في ضوء ما يحدث في الأسواق وغلاء الأسعار الواضح.

حديث عن غلاء الأسعار

وأضاف "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن الحل الثاني هو العمل على تفتيش الأسواق بحملات دورية والعمل على ضبط الأسعار، "محدش يقولي بننزل انزل النجوع والقرى والأسواق الشعبية مش الأسواق العامة، واللي يخالف اللي محطوط يتم معاقبته، والله ساعتها هنلاقي الأسعار نزلت 25% في شهر واحد فقط".

وتابع يوسف الحسيني أنه يجب خلال الفترة المقبلة أن يكون ضرب بيد من حديد في الوقت الحالي، مشددا على ضرورة وجود أسعار بتحديد أسعار 10 سلع كاملة، للعمل على ضبط الأسعار في الأسواق، "والله هتلاقي الناس بتزغرد من الشبابيك، لازم نشتغل عشان خاطر الناس دي، الناس انتخبت الرئيس السيسي عشان بتحبه، لازم نشتغل عشان خاطر الناس".