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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نصف مليون غرفة.. موازنة النواب تكشف تفاصيل صفقة هامة غدا ببرنامج الطروحات

فخري الفقي
فخري الفقي

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن برنامج الطروحات الحكومية ليس جديدا، ولكن منذ فترة طويلة في خطة الحكومة بأن البرنامج يشمل ما يقرب من 50 شركة وأصل من الأصول المطروحة للبيع للقطاع الخاص سواء بشكل جزئي أو كلي.

وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن رئيس الوزراء سيوقع غدا طرح مهماً، والتي تتضمن طرح 7 فنادق مملوكة للدولة، وتحالف طلعت مصطفى لن يدخل في هذه الحالة للحصول على شريحة من أسهم هذه الفنادق للشركة التي تملكها ولكن سيضيف على زيادة رأس المال بنسبة 37%.

وأشار إلى أن رأس المال الذي سيضخه تحالف طلعت مصطفى في هذه الحالة سيكون له استثمارات في هذه الفنادق، بحيث خلال 3 سنوات تكون استثمارات التحالف تتزايد مقابل استثمارات الشركة الحكومية في هذه الفنادق، وبالتالي هذه شراكة مهمة للغاية.

250 ألف غرفة

وأوضح أن إجمالي الغرف الفندقية والطاقة الفندقية في مصر تصل 250 ألف غرفة، ومع افتتاح العديد من المشروعات السياحية في مصر ومنها المتحف المصري الكبير، طاقة الزيادة في السياحة لا تتحمل 10 إلى 12 مليون سائح، وعلى هذا الأساس زيادة الطاقة الفندقية مهمة للغاية خلال الـ 5 سنوات المقبلة، بحيث يتم زيادة الغرف الفندقية من ربع مليون غرفة فندقية إلى نصف مليون غرفة فندقية بواقع 50 ألف غرفة فندقية سنويا.

فخرى الفقى مجلس النواب رئيس الوزراء فنادق طلعت مصطفى استثمارات السياحة

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