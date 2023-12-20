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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كلية الخدمة الاجتماعية بأسوان تنظم الملتقى العلمي السنوي الثاني

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات الجامعية بأسوان

نظم قسم خدمة الجماعة بكلية الخدمة الإجتماعية جامعة أسوان الملتقي العلمي السنوي الثاني تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، وبحضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمد عبدالعزيز عرابي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

واقي الملتقى تحت عنوان" الأخطاء البحثية الشائعة في إعداد الخطط البحثية في الخدمة الإجتماعية" ،وبدات فاعليات الملتقي بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، وذلك بحضور وكلاء الكلية والدكتوره هناء عارف رئيس قسم خدمة الجماعة بكلية الخدمة الإجتماعية جامعة أسوان. 

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة علي أهمية المعرفة بهذه الأخطاء الشائعة في إعداد الخطط البحثية وخاصة للباحثين في الدبلومات العامة ودرجة الماجستير والدكتوراه وحيث يمنح الباحث خروج البحث والدراسة في أفضل صورها الأكاديمية التي توفر الجهد والوقت علي الباحثين والمشرفين.

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أنشطة جامعية

وأضافت الدكتوره هناء عارف رئيس القسم أن قسم خدمة الجماعة بكلية الخدمة الإجتماعية قدم قام بالعديد بالأنشطة الطلابية والمجتمعية خلال الفصل الدراسي الاول ويأتي إقامة هذا الملتقي العلمي في إطار خدمة الباحثين بالقسم وتعد هذه المرة الثانية لإقامة هذا الملتقي العلمي.

وحضر الملتقي الدكتور محمد عباس دندراوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور عبداللاه صابر وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد جابر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ، والدكتوره رشا عبد التواب استاذ مساعد بالقسم ، والدكتور عبدالمنعم الجيلاني ، والدكتور أيمن عصام ، والدكتور عادل خلف ونخبة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بمختلف أقسام الكلية والطلاب.

 

 

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