لجنة وزارية للمتابعة والرقابة على الأندية الرياضية بشمال سيناء

استقبل ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، لجنة من وزارة الشباب والرياضة للمتابعة و الرقابة برئاسة دكتور محمد مبروك و ادارة التفتيش المالي والاداري ( الحوكمة) بحضور محمود البيك مدير إدارة التفتيش المالي و الإداري بالمديرية وذلك لمراجعة ومناقشة التقارير والتوصيات خلال الفترة السابقة.

تجنب المخالفات:

وقد بدأت اللجنة، جوالاتها الميدانية بزيارة لنادي نجمة سيناء، و نادي سيناء الرياضي ومنطقة الوشو كنغ فو لتوضيح الإجراءات المتعلقة بالقواعد و القوانين و اللوائح المنظمة الخاصة بوزارة الشباب و الرياضة، و الجهات الرقابية، و التوجيه بالإلتزام بتطبيق الأنظمة و اللوائح و تجنب المخالفات.

و كذلك الإطلاع علي التقارير السنوية ومراجعتها ومتابعة تنفيذ الميزانية والاطلاع علي الحسابات الختامية ومراجعة العمليات المالية ،

كما تم شرح الإجراءات القانونية للنظم المالية والمواصفات والمعايير الفنية في تنفيذها والالتزام بحفظ السجلات والدفاتر والمستندات والقرارات و التسويات المالية طبقاً للوائح المالية و صرفها في الأغراض المخصصة لها وفقا للوائح والضوابط المقررة وطلب تنفيذ بعض التوصيات الادارية والمالية.

