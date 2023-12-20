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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المياه القاتـ.لة.. ربة منزل تتناول حمض الكبريتيك عن طريق الخطأ في سوهاج

صدى البلد

انتهت حياة ربة منزل في منتصف الخمسينات من العُمر؛ إثر إصابتها بنزيف بالبطن، عقب تناولها مادة كاوية عن طريق الخطأ أثناء تنظيفها منزلها دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول المدعوة "نادية م.س.ا- 54 سنة- ربة منزل- وتقيم دائرة المركز"، جثة هامدة، ادعاء تناول مادة كاوية.

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وبالانتقال والفحص وبسؤال نجلها المدعو "خالد ا.ف.م- 29 سنة- حاصل على دبلوم صناعي- ويقيم بذات الناحية"، قرر أنه أثناء تنظيف والدته المنزل تناولت مادة كاوية "حمض الكبريتيك المخفف"، الموضوع بداخل زجاجة مياه غازية عن طريق الخطأ.

اعتقادًا منها أن ما بداخل الزجاجة مياه شرب؛ ما أدى إلى إصابتها بنزيف بالبطن ولفظها أنفاسها الأخيرة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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