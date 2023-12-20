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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هسفرك السعودية.. ضبط موظف استولى على مبالغ مالية من عامل في سوهاج

صدى البلد

تمكن ضباط مباحث شرطة المنشاة بمديرية أمن سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من ضبط موظف بشركة سياحيه خاصة؛ إثر اتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية دون وجه حق من عامل، بزعم مقدرته على تسفيره إلى المملكة العربية السعودية إلا أنه لم يفٍ بوعده ولم يرد أصول المبلغ المالي المستولى عليه.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغًا من المدعو (خيري ا.ا.ع- 33 سنة- عامل- ويقيم المنشاة).

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وتضمن البلاغ تضرره من المدعو (فهد ح.ا.ى- 29 سنة- موظف بشركة سياحية خاصة- ويقيم دائرة المركز)؛ إثر استيلاءه منه على مبالغ مالية بزعم مقدرته على تسفيره إلى المملكة العربية السعودية إلا أنه لم يفٍ بوعده ولم يرد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية إلى صاحبها.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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