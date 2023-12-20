أطباء بلا حدود: الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مستشفى العودة ويحتجز عشرات المرضى والجرحى

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفى العودة في قطاع غزة، ولا يزال عشرات المرضى والجرحى بداخله يعانون من انعدام الخدمات الطبية.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، في وقت سابق، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مساء اليوم مستشفى العودة في تل الزعتر بعد أيام من حصارها وقصفها.

وعلى جانب آخر، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، إن جراحا يعمل لدى المنظمة أصيب داخل مستشفى العودة في شمال غزة برصاصة أطلقت من خارج المستشفى.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان لها وفقا لشبكة CNN: "أفاد زملاؤنا بأن القناصة الإسرائيليين يحيطون بالمستشفى ويطلقون النار على من بداخله".

وقال رينزو فريك، رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود، إن "التقارير الواردة من مستشفى العودة مروعة، ونحن قلقون للغاية على سلامة المرضى والموظفين في الداخل".