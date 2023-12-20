عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أطباء بلا حدود: الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مستشفى العودة ويحتجز عشرات المرضى والجرحى

مستشفي العودة في
مستشفي العودة في غزة

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفى العودة في قطاع غزة، ولا يزال عشرات المرضى والجرحى بداخله يعانون من انعدام الخدمات الطبية.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، في وقت سابق، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مساء اليوم مستشفى العودة في تل الزعتر بعد أيام من حصارها وقصفها.

وعلى جانب آخر، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، إن جراحا يعمل لدى المنظمة أصيب داخل مستشفى العودة في شمال غزة برصاصة أطلقت من خارج المستشفى.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان لها وفقا لشبكة CNN: "أفاد زملاؤنا بأن القناصة الإسرائيليين يحيطون بالمستشفى ويطلقون النار على من بداخله".

وقال رينزو فريك، رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود، إن "التقارير الواردة من مستشفى العودة مروعة، ونحن قلقون للغاية على سلامة المرضى والموظفين في الداخل".

طبيب بـ كمال عدوان: الاحتلال اعتقل مدير مستشفى العودة وبعض الأطباء

اعتقال 5 من طواقم مستشفى العودة .. وكارثة إنسانية في غزة

مستشفى العودة الاحتلال الاسرائيلي منظمة أطباء بلا حدود قطاع غزة غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

صعود تاريخي .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالأسواق

خالف تعرف| شوبير يشن هجومًا حادًا على جهاد جريشة بسبب الأهلي

موضوعات متعلقة

طبيب بـ كمال عدوان: الاحتلال اعتقل مدير مستشفى العودة وبعض الأطباء

قوات الاحتلال تحتجز 240 شخصاً داخل مستشفى العودة

اعتقال 5 من طواقم مستشفى العودة .. وكارثة إنسانية في غزة

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مستشفى العودة في شمال غزة

القناصة منتشرة.. إصابة طبيب برصاصة في مستشفى العودة شمال غزة

استشهاد طبيب متطوع برصاص الاحتلال بحرم مستشفى العودة في جباليا

ترشيحاتنا

الأرصاد تبشر المواطنين بحالة الطقس.. تفاصيل

الأمم المتحدة: نصف سكان غزة يتضورون جوعا

في اجتماع مغلق.. ماذا دار بين وزير الخارجية الإيراني ورئيس حركة حماس؟

عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا

أبرزها التحول الرقمي والذكاء الصناعي.. حوافز غير ضريبية لهذه المشروعات طبقا للقانون

انتهاك المساواة| عريضة جديدة للرئاسة الأوكرانية تدعو لتعبئة النواب والمسئولين الأوكرانيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل انتهاء أزمة البصل| الكيلو نزل لـ20 جنيهًا.. وهذا ما سيحدث خلال أيام

نشرة المرأة والصحة|برج الثور في هذا التوقيت من 2024 تحدث مفاجآت غير متوقعة.. إلهام شاهين تثير الجدل بالجونة

بيتعمل منه حلويات.. طعام غير متوقع يعزز المناعة |اكتشفه

أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تصدر بيانًا عاجلاً بشأن الطقس|تفاصيل

فيديو

«آيس كوفي».. صانع محتوى فلسطيني يثير الجدل بمقطع فيديو |شاهد

مقطع فيديو لجندية إسرائيلية يثير الجدل .. شاهد

تحركت من مكانها.. مقطع فيديو مرعب لطائرة في الأرجنتين يثير الجدل |شاهد

مقطع فيديو لجنود إسرائيليين يثير ضجة عبر السوشيال ميديا .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ