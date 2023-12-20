الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط المركز الصحي في جباليا

قال مدير وزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يشدد الخناق على شمالي غزة وحيي التفاح والزيتون.

وأضاف مدير وزارة الصحة في غزة وصل عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي على شمال غزة اليوم إلى أكثر من 20 شهيدا، لافتا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف محيط المركز الصحي في جباليا.

وأشار البرش إلى أن الغارات الأخيرة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منازل لعائلات علوان والنجار وعوكل في جباليا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي علي القطاع إلى 19667 شهيدا و52586 مصابا.

وذكرت أنه وصل إلى المستشفيات 214 شهيدا و 300 إصابة خلال الساعات الماضية ولايزال عدد كبير من الضحايا تحت الانقاض وفي الطرقات.

وأشارت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 17 مجزرة مروعة خلال الساعات الماضية في جميع مناطق قطاع غزة.

وشددت الصحة في غزة على أن تصفية الوجود الصحي شمال غزة يهدف الى تشريد 800 ألف نسمة وحرمان آلاف الجرحى والمرضى المزمنين من الرعاية الصحية.