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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الحقوق بعين شمس تعقد ندوة لتدريب الطلاب على محو الأمية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

عقدت كلية الحقوق ندوة لطلابها عن كيفية أداء محو الأمية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، عميد الكلية الدكتور محمد صافي، وبحضور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  الدكتور أحمد ديهوم، ومدير مركز تعليم الكبار بالجامعة الدكتور إسلام السعيد، ومديرة وحدة محو الأمية الدكتورة نهال عطية.

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وقد افتتح الدكتور محمد صافي الندوة، وحث الطلاب على أهمية هذا العمل، وأن الكلية تحرص على مساعدة الطلاب على إنجاز هذه المهمة، ثم قام الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بتوضيح الإجراءات التي يقوم بها الطالب لإنجاز هذا العمل، واقترح بعض التوصيات لتشجيع الطلاب على القيام به، ومن أهمها منح الطالب الذي يؤدي محو الأمية دورات تدريبية مجانية تؤهله لسوق العمل، وقام بالرد على استفسارات الطلاب المتعلقة بإنجاز محو الأمية.

كلية الحقوق تعقد ندوة عن كيفية أداء محو الأمية
كلية الحقوق تعقد ندوة عن كيفية أداء محو الأمية
كلية الحقوق تعقد ندوة عن كيفية أداء محو الأمية
كلية الحقوق تعقد ندوة عن كيفية أداء محو الأمية
كلية الحقوق كيفية أداء محو الأمية محو الأمية Jobs Education

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