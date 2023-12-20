صفقة بمليون جنيه.. سقوط تاجر مخدرات بحوزته 150 طربة حشيش

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بكفر الشيخ لحيازته كمية من مخدر الحشيش قدرت قيمتها بـأكثر من مليون جنيه.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (أحد العناصر الإجرامية – مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ ، وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(1,100,000 مليون جنيه).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.