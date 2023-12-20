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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دينا الشربيني ضيفة برنامج sold out يناير المقبل

دينا الشربيني
دينا الشربيني

أعلن برنامج sold out، الذي يقوم بتقديمه الإعلامي الكبير محمود سعد، عن استضافة الفنانة دينا الشربيني. 

ومن المقرر تصوير الحلقة خلال الفترة القادمة وإذاعتها خلال شهر يناير على منصة watch it وقناة cbc العامة. 

من ناحية أخرى، وقعت الفنانة دينا الشربينى على المشاركة في بطولة فيلم "الغربان" للنجم عمرو سعد وعدد كبير من الفنانين من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة.

ويواصل صناع العمل التحضيرات للبدء فى تصوير مشاهد الفيلم خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تعقد جلسات عمل مكثفة في الوقت الحالي مع المخرج ياسين حسن، للوقوف على تفاصيل وملامح الشخصية.

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الفيلم من إنتاج شركة مقام – سيف العريبي وشركة PCC  للإنتاج الفني – تامر نصر وشركة ماسيڤ.

من ناحية أخرى، تخوض دينا الشربيني الماراثون الرمضاني القادم 2024 بالجزء الثاني من مسلسل “كامل العدد”. 

المسلسل يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن وعلى رأسهم شريف سلامة ودينا الشربيني وحمزة دياب، والذي أكد لنا فى تصريح خاص أنه بدأ تصوير أول مشاهد المسلسل بداية الأسبوع الحالي، متمنيا أن ينال الجزء الثاني نفس نجاح الجزء الأول.

وأوضح حمزة، الذي يجسد شخصية شريف ضمن أحداث المسلسل، أنه من المفترض أن يستمر تصوير المسلسل لشهر يناير القادم.  

sold out cbc الفنانة دينا الشربيني دينا الشربيني شريف سلامة مصطفى شعبان مسلسل كامل العدد

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