دينا الشربيني ضيفة برنامج sold out يناير المقبل

أعلن برنامج sold out، الذي يقوم بتقديمه الإعلامي الكبير محمود سعد، عن استضافة الفنانة دينا الشربيني.

ومن المقرر تصوير الحلقة خلال الفترة القادمة وإذاعتها خلال شهر يناير على منصة watch it وقناة cbc العامة.

من ناحية أخرى، وقعت الفنانة دينا الشربينى على المشاركة في بطولة فيلم "الغربان" للنجم عمرو سعد وعدد كبير من الفنانين من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة.

ويواصل صناع العمل التحضيرات للبدء فى تصوير مشاهد الفيلم خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تعقد جلسات عمل مكثفة في الوقت الحالي مع المخرج ياسين حسن، للوقوف على تفاصيل وملامح الشخصية.



الفيلم من إنتاج شركة مقام – سيف العريبي وشركة PCC للإنتاج الفني – تامر نصر وشركة ماسيڤ.

من ناحية أخرى، تخوض دينا الشربيني الماراثون الرمضاني القادم 2024 بالجزء الثاني من مسلسل “كامل العدد”.

المسلسل يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن وعلى رأسهم شريف سلامة ودينا الشربيني وحمزة دياب، والذي أكد لنا فى تصريح خاص أنه بدأ تصوير أول مشاهد المسلسل بداية الأسبوع الحالي، متمنيا أن ينال الجزء الثاني نفس نجاح الجزء الأول.

وأوضح حمزة، الذي يجسد شخصية شريف ضمن أحداث المسلسل، أنه من المفترض أن يستمر تصوير المسلسل لشهر يناير القادم.