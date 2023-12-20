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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبحث الممر البحري لغزة.. وزير الخارجية الإسرائيلي يصل قبرص

إيلي كوهين
إيلي كوهين

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الأربعاء، إلى قبرص في زيارة دبلوماسية، وفقا لما ذكرته صحيفة "معاريف" العبرية.

ووفقا للصحيفة ستركز الزيارة على تعزيز الممر البحري من قبرص إلى قطاع غزة في إطار إستراتيجية سلطات الاحتلال الإسرائيلية لفك الارتباط الاقتصادي عن قطاع غزة.

وفي مطلع شهر نوفمبر الماضي، اقترح الرئيس القبرصي فتح ممر بحري للمساعدة في تعزيز توصيل المساعدات إلى غزة ، في خطة قال إنه يمكن تنفيذها سريعا، لكن دبلوماسيين قالوا إنها تواجه تحديات.

وبموجب الخطة التي قدمها الرئيس نيكوس خريستودوليدس في مؤتمر للمساعدات الإنسانية في باريس، تنتقل المساعدات بحرا إلى غزة عن جزيرة قبرص، وهي أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وتقع على بعد نحو 370 كيلومترا في البحر المتوسط.

وقال خريستودوليدس ، عن الاقتراح المقدم في 25 صفحة "نأمل تنفيذه على الفور".

وتستهدف الخطة تعزيز القدرة على إيصال الإغاثة الإنسانية لقطاع غزة بما يتجاوز عمليات التوصيل المحدودة عبر معبر رفح بين مصر والقطاع الفلسطيني منذ أن بدأت إسرائيل هجومها الجوي والبري على غزة.

وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قبرص زيارة دبلوماسية الممر البحري قطاع غزة

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