شاهد| مواصفات نيو ET7 السيدان الكهربائية الجديدة

كشفت شركة نيو عن سياراتها الجديدة نيو ET7 الكهربائية الجديدة ، وتنتمي نيو ET7 الي فئة السيارات السيدان ، ويمكن لسيارة نيو ET7 أن تقوم بقطع مسافة تصل الي 1000 كم/ساعة بالشحنة الواحدة ، وذلك بفضل امتلاكها لحزمة بطاريات يصل سعتها الي 150 كيلوواط/ساعة .
تحتوي سيارة نيو ET7 السيدان الكهربائية علي نظام مساعدة السائق المتقدم في نيو"ADAS"، المعروف بـ NOP+، دورًا كبيرًا خلال الرحلة، وذلك لأنه ساهم في تسهيل الرحلة وتقليل استهلاك الطاقة، وكان النظام NOP+ مفعلاً بنسبة 92% من الرحلة.
نيو ET7 حافظة على درجة حرارة متوسطة في المقصورة تصل الي 20 درجة مئوية، نيو تحتوي علي حزمة بطاريات شبه صلبة وهي الأولى من نوعها في السوق، بسعة 150 كيلوواط /ساعة ، وهي حاليًا أكبر حزمة بطاريات منتجة بكميات كبيرة .
ومن جانبه أوضح الشريك المؤسس والرئيس "تشين لي هونج" في وقت سابق من هذا العام، أن حزمة البطارية سعة 150 كيلوواط/ ساعة تأتي بسعر باهظ، يعادل تقريبًا سعر السيارة السيدان ET5 بأكملها، حيث تصل تكلفتها الي 46.000 ألف دولار أمريكي.