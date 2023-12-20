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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد| مواصفات نيو ET7 السيدان الكهربائية الجديدة

مواصفات نيو ET7 السيدان
مواصفات نيو ET7 السيدان الكهربائية الجديدة

كشفت شركة نيو عن سياراتها الجديدة نيو ET7 الكهربائية الجديدة ، وتنتمي نيو ET7 الي فئة السيارات السيدان ، ويمكن لسيارة نيو ET7 أن تقوم بقطع مسافة تصل الي 1000 كم/ساعة بالشحنة الواحدة ، وذلك بفضل امتلاكها لحزمة بطاريات يصل سعتها الي 150 كيلوواط/ساعة .

مواصفات نيو ET7 السيدان الكهربائية الجديدة

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تحتوي سيارة نيو ET7 السيدان الكهربائية علي نظام مساعدة السائق المتقدم في نيو"ADAS"، المعروف بـ NOP+، دورًا كبيرًا خلال الرحلة، وذلك لأنه ساهم في تسهيل الرحلة وتقليل استهلاك الطاقة، وكان النظام NOP+ مفعلاً بنسبة 92% من الرحلة.

مواصفات نيو ET7 السيدان الكهربائية الجديدة

نيو ET7 حافظة على درجة حرارة متوسطة في المقصورة تصل الي 20 درجة مئوية، نيو تحتوي علي حزمة بطاريات شبه صلبة وهي الأولى من نوعها في السوق، بسعة 150 كيلوواط /ساعة ، وهي حاليًا أكبر حزمة بطاريات منتجة بكميات كبيرة  .

مواصفات نيو ET7 السيدان الكهربائية الجديدة

ومن جانبه أوضح الشريك المؤسس والرئيس "تشين لي هونج" في وقت سابق من هذا العام، أن حزمة البطارية سعة 150 كيلوواط/ ساعة تأتي بسعر باهظ، يعادل تقريبًا سعر السيارة السيدان ET5 بأكملها، حيث تصل تكلفتها الي 46.000 ألف دولار أمريكي.
 

ET7 نيو الكهربائية نيو ET7 نيو ET7 الكهربائية

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