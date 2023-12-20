إزاى تعرف أن موبايلك مؤهل لـ أندرويد 14 بأبسط الطرق

في تطور حديث في عالم تكنولوجيا الهواتف الذكية، بدأت العديد من الشركات المصنعة للهواتف المحمولة الشهيرة في العالم، في طرح آخر تحديث لنظام أندرويد 14، مما دفع العديد من المستخدمين يتساءلون عما إذا كانت أجهزتهم مؤهلة للحصول على أحدث نظام تشغيل من جوجل.

لذلك، إذا كنت أحد مستخدمي هواتف أندرويد الشهيرة، وتتساءل عن كيفية التحقق مما إذا كان جهازك مؤهلا للحصول على نظام التشغيل أندرويد 14، سنوضح لك خلال مقالنا أبسط الطرق لمعرفة ما إذا كان موبايلك مؤهل لـ أندرويد 14.

كيفية معرفة إذا كان هاتفك سيتلقى أندرويد 14

أولا، من المهم ملاحظة أنه ليست كل الهواتف الذكية مؤهلة لتحديث أندرويد 14، يمكن للأجهزة التي تستوفي متطلبات معينة من الأجهزة والبرامج فقط دعم Android 14، للتحقق مما إذا كان جهازك مؤهلاً، يمكنك اتباع الخطوات أدناه:

الخطوة الأولى: انتقل إلى قائمة “الإعدادات” على جهازك.

الخطوة الثانية: قم بالتمرير لأسفل وحدد “النظام”.

الخطوة الثالثة: اضغط على “تحديث النظام”.

الخطوة الرابعة: تحقق من وجود أي تحديثات متاحة.

الخطوة الخامسة: إذا كان هناك تحديث متاح، فسوف ترى خيارا لتنزيله وتثبيته.

الخطوة السادسة: إذا لم يكن هناك تحديث متاح، فهذا يعني أن جهازك غير متوافق مع Android 14.

من المهم ملاحظة أنه حتى إذا كان جهازك مؤهلا للتحديث، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يصبح متاحا في منطقتك أو على مشغل شبكة الجوال الخاص بك، في بعض الحالات، قد تقوم الشركات المصنعة للهواتف الذكية بإصدار التحديث في مناطق معينة أولا، ثم تقوم بنشره تدريجيا إلى مناطق أخرى.

فإذا كنت تتساءل عما إذا كان جهازك مؤهلا لنظام التشغيل أندرويد 14، فيمكنك التحقق من وجود أي تحديثات متاحة في قائمة “تحديث النظام'” بجهازك، ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أنه حتى لو كان جهازك مؤهلا، فقد لا تتمكن من تنزيله على الفور.