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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قطاع شئون خدمة المجتمع بجامعة حلوان ينظم معرضًا خيريًا للملابس بأسعار رمزية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

 

افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المعرض الخيري للملابس للطلاب والعاملين بالجامعة الذى نظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بالتعاون مع المؤسسة الصديقة.

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وأكد الدكتور السيد قنديل أن جامعة حلوان تعمل على توحيد الجهود مع مؤسسات المجتمع المدني للوقوف على تنفيذ المبادرات الاجتماعية، ودعم العاملين لمجابهة متطلبات الحياة، وأن الهدف من تنظيم معرض الملابس الجاهزة في إطار المسؤولية المجتمعية للجامعة، والتكافل الاجتماعي.


وبدوره أوضح الدكتور وليد السروجى أن المعرض الخيري للملابس يضم آلاف من قطع الملابس الجديدة والتى يتم  توزيعها بأسعار رمزية في إطار حرص الجامعة على تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية الاجتماعية.

هذا وتم تنظيم المعرض تحت إشراف الدكتورة مها عبد الرحيم أمين عام الجامعة المساعد.

الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل رئيس السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

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