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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

العريش تستضيف الندوة التعريفية للاتحاد الرياضي المصري للجامعات

صدى البلد


استقبل الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش شمال سيناء،  ضيوف الندوة التعريفية للاتحاد الرياضي المصري للجامعات، الدكتور محمد صبحى حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور عرفة سلامة، سكرتير عام الاتحاد، وذلك في إطار تنظيم جامعة العريش للندوة التعريفية للاتحاد الرياضي المصري للجامعات، اليوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر بقاعة احتفالات الجامعة.
 

وتأتي الندوة تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الاتحادات النوعية.
 

الموبيل الذهبي:

جاءت الندوة في إطار سلسلة من اللقاءات التعريفية التي يعقدها الاتحاد داخل الجامعات المصرية، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للاتحاد المصري داخل الجامعات المصرية للتعريف بالاتحاد الرياضي التابع لوزارة التعليم العالي المصرية.


 


وقد تناولت الندوة ،جهود الدولة في دعم ورعاية المواهب الطلابية، والإنجازات الكبيرة التي تتم في المراكز الرياضية، وجهود القيادة السياسية في دعم أبطال الرياضة خاصة الفردية، مع الإشادة بدور طلاب الجامعات في المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.
 

وفي نهاية اللقاء، تم إهداء درع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات إلى الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، بمناسبة مرور 50 عامًا على إنشائه.
 

 

ويُذكر أن الاتحاد الرياضي المصري للجامعات يقوم برعاية جميع الأنشطة الرياضية التي تتم بالجامعات المصرية، وذلك من خلال فروعه بمحافظات مصر، كما يعمل على نشر الثقافة الرياضية، وتشجيع فرص الممارسة الرياضية للطلاب في جميع الهيئات الجامعية الأعضاء بالاتحاد.

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