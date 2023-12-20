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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إبادة جماعية في غزة.. أستاذ علاقات دولية: أسر كاملة اختفت من السجلات المدنية

صدى البلد

أكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن ما يحدث في قطاع غزة ستكون تداعياته كبيرة على جميع دول العالم، موضحا أن صمت المجتمع الدولي سيؤدي إلى ارتدادات عكسية و خاصة على الغرب و الإدارة الأمريكية، التي تتحمل كل المسئولية في استمرار هذا على مدار أكثر من 75 عاما.

 

وأضاف "فارس"، خلال مداخلته برنامج هذا الصباح المذاع على شاشة "أكسترا نيوز"، أن الولايات المتحدة الأمريكية أطلقت يد إسرائيل للعمل على كل ما لا يمت للإنسانية بصلة، أو التضامن الإنساني و حقوق الإنسان، مؤكدا: "جرائم مكتملة الأركان في كل شبر من بقاع غزة.. نرى مآسي إنسانية كبيرة و إبادة جماعية لأسر بأكملها".

 

ولفت أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن هناك أسر قوامها 40 شخصا اختفوا تماما من السجلات المدنية ولم يصبح لهم أي وجود، منوها إلى أن العالم بأكمله الأن يتجه إلى النظرية المصرية بتنفيذ مبدأ حل الدولتين و التحرك بقوة للعمل على رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وليس قطاع غزة فقط.

 

وأشار، إلى وجود مشروع قرار عربي قُدم من المجموعة الوزارية العربية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ووافق عليه أكثر من 153 دولة على ضرورة وجود هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار، و لكن هذا كله في مواجهة دولتين فقط هما إسرائيل و الولايات المتحدة الأمريكية التي تعطي كل الحق لإسرائيل، فيما تقوم به من كل أنواع الجرائم دون وجود إدراك حقيقي لخطورة وترضي الأوضاع الإنسانية و الإغاثية والطبية.

جريمة كارثية

وتابع، أن ما حدث بمستشفى كمال عدوان كان جريمة كارثية، حيث تم دفن الكثير من المصابين و الأبرياء و هم أحياء بالجرافات الإسرائيلية.

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