سعر جرام الفضة اليوم في مصر| شاهد

رصدت عدسة "صدى البلد" أسعار الفضة في سوق الذهب والفضة بشارع شبرا وإقبال المواطنين على الشراء في الوقت الحالي بعد ارتفاع أسعار الذهب والفضة في الفترة الحالية.

في البداية، قال مايكل محسن تاجر فضة، إن سعر جرام الفضة "999" بـ36 جنيها، وجرام الفضة عيار 800 بـ 26.5جنيه وعيار 925 بـ30جنيها والمشغولات المصري عيار 925 تبدأ من 60 جنيها للجرام والفضة الإيطالي المستوردة تبدأ من 70 جنيها للجرام الرجالي و الحريمي وصل إلي75جنيها.

وأوضح "محسن" ، أن الإقبال على شراء الهدايا من أطقم المشغولات الفضية، ضعيف الفترة الحالية ، موضحا أن الإقبال الأكبر علي المشغولات الفضية الرجالي مثل الحظاظات والسلاسل التي تبدأ أسعارهم من220جنيها والمشغولا الفضية الحريمي الخفيفة التي تبدا من 170 جنيها للقطعة مثل السلاسل والانسيالات.