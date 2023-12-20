شيخ الأزهر يهنئ الشيخ مشعل الصَّباح برئاسة دولة الكويت.. ويدعو له بالتوفيق والسداد

يتقدم فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التَّهنئة إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بعد تولِّيه قيادة دولة الكويت الشقيقة، وتنصيبه أميرًا للبلاد.

ويعرب شيخ الأزهر عن خالص الدعاء بالتَّوفيق والسَّداد للشيخ مشعل في قيادة دولة الكويت الشقيقة ، ومواصلة مسيرة العطاء وتحقيق تطلعات شعبه وازدهار بلاده، ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلاميَّة.

كما تقدَّم الدكتور شوقي علام -مفتي الديار المصرية، رئيسُ الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بأحرِّ التهاني والتبريكات إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة تولِّيه مقاليد الحكم أميرًا لدولة الكويت الشقيقة.

وقال مفتي الجمهورية في بيانه، الذي أصدره اليوم الأربعاء، بمناسبة تأدية أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية، أميرًا للبلاد: "إن العلاقات الأخوية التي تربط بين شعبَي مصر ودولة الكويت الشقيقة، ضاربة في أعماق التاريخ، ويشهد بها القاصي والداني"، مؤكدًا أن هذه المناسبة السامية تعدُّ حدثًا تاريخيًّا يعكس روح الوفاء والتفاني لخدمة الوطن والشعب الكويتي، متمنيًا مستقبلًا واعدًا تحت قيادته الرشيدة، يستكمل فيها مسيرة الأمير الراحل المغفور له بإذن الله، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، طيَّب الله ثراه، الحافلة بالمواقف الإنسانية والرؤية الحكيمة لرفعة دولة الكويت.

وتوجَّه مفتي الجمهورية بالدعاء للمولى عز وجل، أن يوفِّق الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، في مسيرته لتحقيق طموح الشعب الكويتي الكريم، وأن يديم على شعب دولة الكويت الشقيق التقدم والرخاء، ويُنعم على جميع الدول بالأمن والرخاء والاستقرار.