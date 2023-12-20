عروض لطلبة المدارس في مهرجان الجونة السينمائي

شهد اليوم، الأربعاء، عرض فيلم “كلب سلوقي وفتاة” ضمن فعاليات اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة.

وحضر العرض عدد من طلاب المدارس وضيوف المهرجان، إلى جانب مخرج الفيلم إنزو دالو، والممثلة التي قامت بأداء الصوت ماريكلا أفاتاتو.

وتدور أحداث الفيلم حول ماري أوهارا، ابنة العشرة أعوام التي تتعرض لصدمة عندما ُدخلت جدتها إيمير إلى المستشفى، تزورها ماري بانتظام، وبعد إحدى الزيارات تقابل تانسي، وهي جارة جديدة تخبرها أن لديها رسالة عاجلة لجدتها.

عقب انتهاء العرض، عقدت حلقة نقاش مع مخرج الفيلم، والذي عبر عن سعادته لمشاركة فيلمه في مهرجان الجونة، خاصة لحضور طلاب مدرسة الجونة الدولية للعرض.

وأجاب دالو عن سؤال وجهه له أحد الطلاب عن مدة التحضير لهذا العمل، فقال: "استغرق التحضير لهذا الفيلم مدة لا تقل عن 4 سنين، فكانت رحلة طويلة ولكنها ممتعة".

وأضاف: "الفيلم مأخوذ عن الكتاب نفسه، فحين قرأت قصته استمتعت جدا بتفاصيلها وقررت تحويلها إلى فيلم".

وعن وجود جزء ثان للفيلم، نفى المخرج التحضير لجزء ثان ولكن أراد أن يستمع لوجهة نظر الحضور عن ماذا يحبون مشاهدته في الجزء الثاني، والذين أجابوه سريعا بأن القصة يجب أن تدور حول شخصية ماري والتركيز على أحداث وجوانب أخرى من حياتها.

مهرجان الجونة السينمائي

ويُعد الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط.

ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية، وهي فعالية موجهة لصناعة السينما، خُلقت بهدف تطوير وتمكين صناع الأفلام المصريين والعرب، ومساعدتهم على إيجاد الدعم الفني والمالي اللازم.

تتكون المنصة من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يقدمان الفرص للتعلم والمشاركة، إلى جانب جسر الجونة السينمائي وهو مختبر لتطوير المشروعات وتنفيذ الإنتاجات المشتركة.

والإضافة الأحدث إلى منصة الجونة السينمائية هو سوق الجونة السينمائي الذي يضم معرض الجونة للأفلام القصيرة، حيث يتفاعل صنّاع الأفلام الواعدين مع السينمائيين المخضرمين.

مهرجان الجونة

مهرجان الجونة