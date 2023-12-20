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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برنامج الغذاء العالمي يعلن وصول أول قافلة مساعدات له إلى غزة منذ بدء الحرب

برنامج الغذاء العالمي
برنامج الغذاء العالمي يعلن وصول اول قافلة مساعدات لغزة

أعلن برنامج الغذاء العالمي، اليوم الأربعاء، وصول أول قافلة مساعدات له إلى غزة منذ بدء الحرب عبر الأردن؛ حسبما أفادت وسائل الاعلام المختلفة في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، حذر ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القُطري في فلسطين، سامر عبد الجابر، من خطر حدوث "مجاعة" في غزة، إذا لم يقف المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية سويا لتوفير المساعدات الإنسانية "بالجهد المطلوب والكميات الضرورية".

كان نائب المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، كارل سكاو، جدد الدعوة إلى وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية وفتح المعابر كي يتمكن البرنامج من زيادة المساعدات الإنسانية إلى الناس في غزة الذين يعاني نصفهم من الجوع الحاد.

وتحدث سكاو إلى الصحفيين في نيويورك عقب عودته من غزة قبل أيام، وقال إن زيارته للقطاع كانت بهدف "إظهار التزامنا المستمر تجاه شعب فلسطين، وسكان غزة، وأيضا لدعم فرقنا على الأرض"، بحسب مقطع أخبار الأمم المتحدة.

وأكد سكاو أن البرنامج مستعد للوصول إلى الملايين بالمساعدات الإنسانية بمجرد أن يسمح الوضع بذلك.

وأضاف: “ما نحتاج إليه حقا هو زيادة كميات المساعدات التي تدخل القطاع، ولهذا نحتاج إلى المزيد من المعابر، على الأقل، معبر كرم أبو سالم، نود أيضا أن نرى دخول الشاحنات التجارية حتى نتمكن في أقرب وقت ممكن من استئناف نظام توزيع النقود والقسائم لأن هذا برنامج له أيضا نطاق أوسع تأثيرا على الاقتصاد، بالطبع، نحتاج إلى أن نكون قادرين على الوصول إلى جميع أنحاء القطاع، ولكي يحدث ذلك، نحتاج وندعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية".

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