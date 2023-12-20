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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك الدولي يوافق على قرض بـ500 مليون دولار لشبكات الأمان الاجتماعي بالمغرب

صدى البلد

قال البنك الدولي الأربعاء إنه وافق على قرض بقيمة 500 مليون دولار لمساعدة المغرب في إصلاحاته الرامية لتحسين الحماية الاجتماعية والوصول إلى الخدمات الصحية.

وأضاف البنك الدولي في بيان أن التمويل يستهدف "في المقام الأول الفئات السكانية الضعيفة التي تضررت بشدة من الصدمات التي شهدها المغرب منذ كوفيد-19، بما في ذلك الجفاف والمخاطر الأخرى المرتبطة بالمناخ، والصراعات الدولية، والتضخم، ومؤخرا زلزال الحوز".

 

و يخطط المغرب لإنفاق 120 مليار درهم على خطة إعادة الإعمار بعد الزلزال تشمل تحسين البنية التحتية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

500 مليون دولار الامان الاجتماعي الحماية الاجتماعية الخدمات الصحية الصراعات الدولية تحسين البنية التحتية

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