كتائب القسام تفجر نفقا مفخخا في قوة إسرائيلية شمال شرق خان يونس

أعلنت حركة كتائب القسام الفلسطينية ، اليوم الأربعاء، عن نجاح مجاهديها في تفجير عين نفق مفخخة بقوة صهيونية في شمال شرق مدينة خانيونس وأوقعوا عناصرها بين قتيل وجريح.

من جانبه، أعلن حزب الله اللبناني ، اليوم، استهداف ‏مجاهدي المقاومة الإسلامية ، مرابض مدفعية الاحتلال في خربة ماعر بالأسلحة ‏الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة.‏



وقال حزب الله في بيان، إن هذا الاستهداف، جاء، في إطار الدعم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‌‏والشريفة.

وأفاد التليفزيون العربي ، في وقت سابق من اليوم ، باستشهاد لبناني بعد تعرض سيارته برصاص قناص إسرائيلي على طريق كفركلا جنوبي لبنان.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن صاروخ اعتراضي انفجر في اجواء بلدة مروحين اللبنانية.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدة حلتا بالقنابل الفوسفورية.

وذكرت قناة الميادين؛ أن قصفا مدفعيا إسرائيليا طال أطراف بلدات الناقورة ويارين وعيتا الشعب.

من جانبه؛ قال حزب الله إنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‌‏الثالثة من بعد ظهر‎ ‌‌‏اليوم ، موقع العباد ودشمه وتحصيناته بالأسلحة المناسبة، ‏ما أدى الى وقوع إصابات مؤكدة بين جنود العدو.‏