ملابس لافتة.. هنا شيحة تثير الجدل بأحدث ظهور لها | شاهد

نشرت الفنانة هنا شيحة، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وتألقت هنا شيحة، مرتديه جيب أنيقة باللون البيج، ونسقت معها توب بسيط باللون الاسود وجاكيت باللون الاسود أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت هنا شيحة، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت هنا شيحة، تسريحة أنيقة ولافته لشعرها الذهبي القصير لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وإليكم صور هنا شيحة